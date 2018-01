Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca nu îi este teama de suspendare. "Nu mi-a fost si nu mi-e teama de suspendare. Nu exista niciun motiv pentru o suspendare. Încet, dar sigur trebuie eliminat acest lucru din discutia publica", a adaugat seful statului,…

- Președintele Klaus Iohannnis se intalnește, astazi, la Palatul Cotroceni, cu șefii misiunilor diplomatice acreditați la București. In discursul susținut in fața ambasadorilor, șeful statului a afirmat ca Romania trebuie sa se mentina ca pilon de stabilitate si predictibilitate, punctand ca trebuie continuata…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, marti, la Palatul Cotroceni cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti. In discursul sau, seful statului a spus ca Romania va respecta principiile statului de drept: "In 2018 Romania trebuie sa fie o tara puternica si rezilienta,…

- Grupul civic “Coruptia ucide” a anuntat sambata ca exista informatii potrivit carora se incearca deturnare coloanei de manifestanti care vor protesta in Bucuresti, afirmand ca exista surse care spun ca vor fi inflitrate persoane care sa modifice traseul stabilit de protestatari, deturnandu-i catre…

- Vineri, 19 ianuarie 2018, incepand cu ora 14.00, la sediul Colegiului National Pedagogic Constantin Bratescu Constanta, se va desfasura intalnirea inspectorilor scolari generali si a inspectorilor scolari generali adjuncti cu reprezentantii Ministerului Educatiei Nationale.La intalnirea de lucru vor…

- Minoritațile naționale așteapta decizia președintelui Iohannis privind premierul: ”Apoi, vom discuta și vom lua o decizie”, a spus liderul parlamentarilor minoritaților naționale, Varujan Pambuccian, la Palatul Cotroceni, dupa consultarea cu șeful statului. Minoritațile spun ca e”nerealista” propunerea…

- USR i-a spus președintelui sa desemneze un premier care sa nu fie de la PSD. Liderul Uniunii, Dan Barna, a declarat, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni, ca președintele Klaus Iohannis a precizat ca anticipatele presupun un proces complicat, in doua etape, care este greu de pus in aplicare. Dan…

- Adela Popescu a avut parte de o intalnire de gradul zero cu fostul sau iubit, actorul Dan Bordeianu. cei doi s-au revazut in platoul emisiunii pe care vedeta o prezinta la Pro TV. Inainte de a se casatori cu prezentatorul de televiziune Radu Valcan, Adela Popescu a trait o poveste de dragoste cu actorul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, în mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de premier - europarlamentarul Viorica Dancila. „Presedintele României a lua…

- Membrii Comitetului Politic Executiv al ALDE au votat miercuri, in unanimitate, in favoarea sustinerii politice a Vioricai Dancila pentru functia de prim-ministru, urmand ca din componenta delegatiei care va merge la Palatul Cotroceni sa faca parte Gratiela Gavrilescu si Daniel Chitoiu, a declarat…

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția de prim ministru, se afla la aceasta ora în biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaților. Întâlnirea dintre cei doi are loc înainte de consultarile de la Palatul Cotroceni. Presedintele Klaus Iohannis va avea, miercuri,…

- Japonia a ridicat vizele de intrare in țara pentru cetatenii romani, a anuntat marti premierul japonez Shinzo Abe dupa intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni. Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a fost primit de presedintele Klaus Iohannis, marti dupa-amiaza, la Palatul Cotroceni.…

- Premierul Shinzo Abe a fost primit de presedintele Klaus Iohannis Președintele Klaus Iohannis l-a primit, astazi, la Palatul Cotroceni pe prim-ministrul Japoniei Shinzo Abe, liderul nipon efectuând efectuând o vizita oficiala la București. Aceasta este prima vizita în…

- "Astazi, impreuna cu domnul presedinte Iohannis, am convenit ca vom avea o stransa cooperare pentru a mentine si consolida ordinea legii la nivel international. De asemenea, am discutat despre cooperare in diferite domenii, inclusiv in cel al securitatii. Este extrem de important faptul ca domnul…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, nu va mai fi primit oficial de Guvernul Romaniei dupa ce Mihai Tudose a demisionat. Premierul japonez, care a sosit la Bucuresti insotit de 30 de reprezentanti ai unor companii japoneze, va fi primit in aceasta dupa-amiaza de Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni.

- Prim-ministrul japonez, Shinzo Abe, la Bucuresti Prim-ministrul japonez, Shinzo Abe, este asteptat marti, la Bucuresti, pentru convorbiri cu presedintele Klaus Iohannis despre consolidarea relatiilor bilaterale, cooperarea Japoniei cu Uniunea Europeana, dar si despre probleme legate de dosarul…

- Potrivit unor surse DCNews, premierul Tudose ar fi confirmat susținatorilor sai ca nu va demisiona, indiferent de evoluțiile de la Comitetul Executiv Național care va avea loc luni, la București. Chiar daca Liviu Dragnea i-o va cere, sau daca partidul o va susține pe Carmen Dan, premierul Tudose…

- Președinții organizațiilor județene ale PSD, conducerea centrala a partidului și premierul Mihai Tudose vor discuta luni, la pranz, despre configurația guvernamentala, in prima intalnire din 2018 a social-democraților. Intalnirea vine dupa ce in ultima saptamana a anului trecut, președintele PSD, Liviu…

- In noiembrie 1947, regele Mihai și regina-mama Elena au mers la Londra pentru a participa la casatoria principesei Elisabeta, actuala Regina a Angliei. Acolo, regele Mihai a cunoscut-o pe principesa Ana de Bourbon-Parma, viitoarea sa soție. Reveniți in țara in luna decembrie, regele Mihai…

- Europarlamentarul german Peter Simon (Alianta Progresista a Socialistilor si Democratilor - S&D, din care face parte si PSD) spune ca actiunile Parlamentului privind Legile Justitiei sunt "inacceptabile" si califica situatia din Romania drept "ciudata". El se arata "absolut sigur ca evenimentele…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a participat, marti, la intalnirea anuala cu atasatii apararii straini acreditati la Bucuresti, care a avut loc la Cercul Militar National. Cu acest prilej, ministrul Fifor a subliniat ca, in actualul context de securitate, cu provocari la adresa securitatii…

- Întâlnirea lui Traian Basescu cu locuitorii orașului Balți nu a trecut neobservata printre susținatorii partidelor pro-ruse din localitate. Cum aceștia țin la orașul lor, au decis ca singura cale spre prosperitate și bunastare a localitații este sa îl întâmpine cu proteste…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit, miercuri, la sediul ministerului, cu ambasadorii a 10 state, cu care va discuta despre modificarea legilor justitiei și despre stadiul indeplinirii recomandarilor din MCV. Intalnirea vine dupa ce Departamentul de Stat al SUA a comunicat saptamana trecuta…

- Averea Casei regale s-a majorat, in ultimul an, cu circa doua milioane de euro, ajungand in 2017 la 67 de milioane de euro, fața de 65 de milioane de euro, in 2016, potrivit Top 300 Capital. Majoritatea averii Casei Regale provine din imobiliare, dar cu toate acestea, nu aceasta a fost ținta materialelor…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost informat marti despre decesul Regelui Mihai I si, la solicitarea sa, s-a tinut un moment de reculegere in memoria fostului suveran al Romaniei la intalnirea sefului statului cu ambasadorii statelor membre UE, au declarat surse prezidentiale. Presedintele participa…

- „Marșul Ingerilor” este un eveniment prin care ne amintim de zecile de mii de copii care au murit in orfelinatele din Romania. Intalnirea de la Satu Mare va avea loc azi, 5 decembrie, la ora 18.00, la Turnul Pompierilor. „Satu Mare este al 2-lea oraș dupa București, care organizeaza acest eveniment…

- In discursul sau de astazi, cu ocazia receptiei de la Palatul Cotroceni oferite de Ziua Nationala a Romaniei, presedintele Klaus Iohannis a avut mai multe critici dure la adresa adversarilor politici. Lectiile istoriei sunt astazi mai evidente ca oricand. O societate libera, in care oricine are sansa…

- "De teama Justitiei si a statului de drept, unii inventeaza senarii despre un altfel de stat. Nu stiu cui pot folosi aceste fictiuni, dar viitorului Romaniei, nu", a declarat presedintele Klaus Iohannis, in discursul de la receptia oferita de Ziua Nationala de la Palatul Cotroceni. Seful statului…

- Dragnea s-a razgandit, va participa la parada de 1 Decembrie Secretarul general al PSD, Marian Neacsu, a anuntat, luni, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, si marea parte a conducerii formatiunii vor participa, de 1 Decembrie, la parada organizata in Bucuresti, la Arcul de Triumf. Întrebat…

- Intalnirea ministrului pentru romanii de pretutindeni, Andreea Pastirnac, cu ambasadorul Italiei la București, E.S. Marco GiungiMinistrul pentru romanii de pretutindeni, Andreea Pastirnac, a avut astazi, 24 noiembrie 2017, o intrevedere cu ambasadorul Italiei la București, E.S. Marco Giungi,…

- „Din pacate, comentariile liderilor PSD demonstreaza ca acestia nu au inteles nimic din demisia lui Sorin Moisa. Sau, daca au inteles, prefera sa nu isi asume ceva, pentru ca nu e asa, ca sa supravietuiasca in partid, una spun si alta gandesc”, a declarat fostul premier Dacian Ciolos, pe Facebook.…

- Un proiect vechi de aproape 10 ani, care prevede construirea unei noi artere de circulatie, denumita „Bulevardul Liniei”, in cartierul Militari, este analizat de specialistii din departamentul de infrastructura al Primariei Municipiului Bucuresti (PMB). Unul dintre cele mai aglomerate…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a avut o întrevedere, luni, cu ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, informeaza Agerpres citând surse politice. Întâlnirea a avut loc la Palatul Parlamentului, în biroul președintelui Camerei Deputaților,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a condus, miercuri, lucrarile unei reuniuni despre politicile publice de egalitate de gen, la Conferința femeilor francofone, eveniment ce se desfașoara pana joi, la București, informeaza un comunicat al MAE transmis AGERPRES. Ceremonia de…

- Dragnea a primit de la președintele Iohannis, de ziua lui, un buchet de orhidee: ”A fost un gest frumos”, a comentat președintele PSD, la Parlament. El nu a vrut sa spuna ce culoare a avut buchetul de flori, potrivit unor surse, fiind vorba de orhidee albe și roșii. ”Nu pot sa spun. A fost un gest…