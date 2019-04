Kaufland va deschide 10 magazine in Romania si 2 in Moldova

Stiri pe aceeasi tema

- Achiziția brandului Billa de catre francezii de la Carrefour dau mari batai de cap celor de Kaufland. Retailerul german se afla pe primul loc in piața dupa cifra de afaceri, insa lucrurile se pot schimba oricand.

- Retailer-ul Kaufland, care are una dintre cele mai extinse retele de hipermarketuri din Romania, retrage de la vanzare un lot de biscuiti, din cauza continutului ridicat de sulfiti, a anuntat, vineri, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).

- Retailerul japonez Miniso a intrat in Romania in septembrie 2018, iar de atunci a deschis, in medie, aproape un magazin/luna in Capitala, ajungand la un numar de 6 locatii. Dar planurile japonezilor nu se opresc aici: isi doresc ca pana la finele...

- Liderul organizației municipale PSD Suceava, Dan Ioan Cușnir, susține demersul omului de afaceri Ștefan Mandachi și a spus ca a distribuit clipul „Romania vrea autostrazi” deoarece crede ca singura soluție pentru dezvoltare este infrastructura și educație. El spune ca, deși afiliat politic, este platitor…

- Adrian Garmacea, proprietrul companiilor Barrier si Electric Plus, este unul dintre principalii antreprenori bacauani care se alatura campaniei „Romania vrea autostrazi #sieu" lansata de avocatul si omul de afaceri sucevean Stefan Mandachi....

- Retailerul german Kaufland a anunțat majorearea salariilor angajaților din Romania, acestea urmand sa porneasca de la 3.300 de lei brut de la 1 martie, incluzand aici și tichetele de masa și sporurile. In mana, acest lucru inseamna 1.941 lei, potrivit calculelor Libertatea. "Tot la 1 martie 2019 va…

- Retailerul suedez de mobila IKEA ia in calcul și pentru Romania deschiderea unor magazine mai mici, in centrul orașelor. La inceputul anului, IKEA a anunțat ca se pregatește sa deschida in primavara, la Paris, ...

- Foreign Affairs Minister Teodor Melescanu stated on Friday, within the informal meeting of the foreign affairs minister of the EU (Gymnich), that two weeks ago when he paid a visit to Chisinau, he conveyed the message that for Romania and for the other member states of the EU there is a red line…