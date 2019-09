Kaufland si Act for Tomorrow incep programul de curatare de deseuri a litoralului Marii Negre si a apelor din tara

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 21 septembrie 2019, cu ocazia Zilei Internationale de Curatare a Zonelor de Tarmuri, incepe prima actiune de curatare de deseuri a litoralului Marii Negre, din cadrul unui amplu program ecologic, Actionam pentru Ape A.P.A. . Cu ajutorul acestui program, Kaufland Romania se implica in curatarea…

- Asociatia Act For Tomorrow lanseaza sambata, de Ziua internationala de Curatare a Zonelor de Tarmuri, programul de curatare de deseuri a litoralului Marii Negre si a apelor din tara, cu sustinerea unui lant de magazine din Romania, informeaza un comunicat de presa al organizatorilor. Potrivit sursei…

- Scoala Gimnaziala „Anisoara Odeanu” Lugoj va lansa, in aceasta luna, proiectul intitulat „Clasa verde din curtea scolii”, prin programul StartONG, finantat de Kaufland Romania si implementat de Asociatia Act for Tomorrow. Scopul proiectului consta in cresterea starii de bine a elevilor din…

- Comunicat de presa: Asociația “Clubul Sportiv GAMBIT” Husi desfașoara proiectul ,, O șansa prin șah pentru copiii din mediul rural”, proiect care ofera lecții de șah copiilor din trei localitați din judetul Vaslui, finanțat prin programul START ONG, program inițiat de Kaufland si implementat de Asociatia…

- In acest moment , gradul de ocupare in toate statiunile de pe litoralul romanesc este de suta la suta. Regina statiunilor ramane Mamaia, aflata in partea de nord a litoralului, care a avut turisti inca din luna februarie a acestui an. Doar cateva camere mai sunt disponibile acum la Venus sau la Neptun,…

- Investiția va imbogați cu peste 280 ha suprafața de plaja a litoralului romanesc. Dupa prima faza a proiectului, Romania și-a marit suprafața cu 60,66 hectare, cu sprijin financiar din POS Mediu in valoare de 124,5 milioane euro. A doua etapa a proiectului, finanțata din POIM cu 841,1 mil. euro,…

- Școala Morit International din Nigeria, accepta acum sticlele de plastic, cunoscute și sub denumirea de sticle PET, în schimbul taxelor de școlarizare, potrivit CNN. Printr-un program numit RecyclesPay, Inițiativa de Curațare a Africii (ACI) colaboreaza cu școlile din comunitațile cu venituri…

- ■ evenimentul va fi marcat printr-un spectacol folcloric si o expozitie de artizanat Locuitorii urbei de sub Cetate sint invitati sa ia parte luni, 24 iunie, incepind cu ora 12, la o manifestare dedicata Zilei Internationale a Iei. Evenimentul este organizat de Primaria Tirgu Neamt si Casa Culturii…