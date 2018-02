Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate cele șapte echipe ramase in cursa, cea de-a doua ediție a celui mai dur reality show va aduce in seara aceasta la suprafața și partea mai puțin ușoara a competiției. Fiecare dintre vedete se va confrunta cu refuzurile localnicilor, cu barierele de limbaj și cu neputința de a se descurca pe…

- In ultima saptamana, 69 de soferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistati de politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 227 km h, pe autostrada A1. Potrivit Politiei Romane, in perioada 5 ndash; 11 februarie…

- Cristian Tudor Popescu, sancționat de CNCD pentru comparatia facuta intre coafura premierului si deja celebrul pavian cu mantie, a comentat dur la Digi24 decizia Consiliului de a-l ierta, in schimb, pe Mihai Tudose, care s-a ales doar cu avertisment dupa declaratii care, in opinia jurnalistului,…

- Portarul Florin Nita, capitan la debutul pentru Sparta Praga. Fostul goalkeeper al FCSB a inceput titular amicalul pe care echipa ceha l-a pierdut, miercuri, scor 1-2 in fata celor de la Spartak Moscova. Florin Nița a primit banderola de capitan, asa cum este traditia la Sparta Praga cu jucatorii nou-transferați.…

- Documente atasate: Evolutie salarii Cotroceni Administratia Pezidentiala a comunicat, la solicitarea Romania TV, situatia salariilor de la Cotroceni, dupa intrarea in vigoare a noii legi a salarizarii. Indemnizația lunara bruta a președintelui Klaus Iohannis, de exemplu, a crescut cu 31%,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a fost primit luni de Papa Francisc, in centrul convorbirilor aflandu-se Ierusalimul si consecinta deciziei presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Orasul Sfant drept capitala a Israelului, relateaza Reuters. In cadrul audientei, care…

- Narcisa Balint, sotia deputatului PSD, Liviu Balint, a facut “senzatie” la concursul organizat pentru sefia Serviciului de Ambulanta Judetean Salaj, reusind sa se detaseze de contracandidatul sau, dr. Remus Balanean. Dupa ce la testul grila a fost notata cu 9,60, la proba de sustinere a proiectului…

- Mircea Draghici, secretar al Camerei Deputaților și deputat PSD de Argeș a postat pe pagina sa personala de Facebook un mesaj in care atrage atenția ca președintele Comisiei Europene (CE), Jean-Claude Juncker, s-ar fi informat mai bine despre justiția din Romania, dovada stand in schimbarea sa de discurs…

- Dupa ce Rivaldinho a ajuns la Levski Sofia, formația bulgara a mai adus un jucator de la Dinamo. Levski Sofia l-a transferat pe mijlocașul portughez Filipe Nascimento, iar Dinamo a primit 200.000 de euro, potrivit TV Telekom Sport. Inițial, Nascimento trebuia sa ajunga in Bulgaria in contul transferului…

- Sanatatea copiilor depinde, in mare masura, de nivelul de informare al parintilor. Pentru a sti cum sa aiba corect grija de odraslele lor, peste 150 de femei din Raionul Criuleni au primit sfaturi de la cel mai cunoscut pediatru din Moldova, Mihai Stratulat, si sotia sa, ginecologul Angela Stratulat. Cele…

- O delegație formata din locuitori ai cartierului Dealul Morii din Zalau a solicitat primarului municipiului și consilierilor locali, in cadrul ședinței de Consiliu local de joi, ca locuitorii acestei zone sa fie sprijiniți in privința unor neajunsuri cu care se confrunta. Prima dintre cerințe a fost…

- Cantareața Ionela Prodan a ajuns de urgența la spital in urma unor probleme cu inima. Mama impresarei Anamaria Prodan a simțit ințepaturi in zona inimii. Din fericire, starea ei nu este foarte grava. Anamaria Prodan a povestit totul intr-o emisiune TV. ”Mi-a zis ca o inteapa inima. M-am speriat. Prima…

- De cand regia de transport local a devenit societate pe acțiuni, oamneii nu și-au mai primit salariile la timp. Aproximativ 20 de angajați ai societații de transport public din Timișoara au protestat, luni, la Primaria Timișoara, nemulțumiți ca pe luna decembrie au primit doar cate 300 de lei din salariu.

- Un barbat din Montreal, recunoscut pentru farsele sale, i-a pacalit pe politisti dupa ce a sculptat o masina din zapada. Fortele de ordine au crezut ca autovehiculul era parcat ilegal asa ca au lasat pe „parbrizul” canadianului o amenda, relateaza Daily Mail.

- Ionel Arsene – președinte al PSD Neamț și al Consiliului Județean Neamț – a fost reținut, joi, de procurorii DNA, intr-un dosar in care este acuzat ca ar fi primit mita cu cinci ani in urma. Arsene este acuzat de trafic de influența. Motivul: “proba-regina” a procurorilor este declarația unui martor…

- Un ofiter de investigatii de la Inspectoratul de Poliție Râscani a fost reținut aseara de DGT "Nord" a CNA si procurorii anticorupție. Barbatul este banuit de trafic de influența si va petrece urmatoarele 72 de ore în izolator. Potrivit materialelor anchetei, pe…

- Facturile care ajung cu intarziere la timișeni le dau acestora palpitații. Nu de puține ori se intampla ca plicurile trimise de reprezentanții unor societați sa ajunga la domiciliul beneficiarilor serviciilor dupa data scadenta de plata. ”Am primit factura de la serviciul de telefonie in 10 ianuarie…

- De ziua lui, Ion Sanduloiu, directorul Serviciului Salvamont Arges a primit mii de urari pe pagina sa de facebook. Unele chiar haioase, de genul "Da o fuga in Bucegi ca este o urgenta". Desigur, era o gluma de la un prieten si nu un S.O.S. Seful salvamontistilor argeseni a postat, alaturi de fotografiile…

- Cantareata americana Mary J. Blige, supranumita „Regina muzicii hip-hop soul”, a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, joi, in ziua in care a implinit varsta de 47 de ani, scrie NEWS.RO, citand AFP.com.„Sunt foarte recunoscatoare, si spun acest lucru fara aroganta”, a spus artista in…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat decretele de decorare a unor institutii de invatamant. Astfel, cu prilejul aniversarii a 200 de ani de la infiintare, in semn de apreciere pentru rezultatele de exceptie obtinute in procesul de formare intelectuala si umana a tinerelor generatii,…

- Cel mai mare târg de electronice din lume si-a deschis portile la Las vegas. Daca pentru LG startul nu a fost cel mai fericit, celebrul robot Sophia a primit un cadou mult-asteptat - un corp.

- Simona Halep ocupa locul 1 WTA, cu 6.425 de puncte, pentru a 14-a saptamana la rand, potrivit ierarhiei date publicitatii, luni, de WTA. Dupa succesul de la Shenzhen, Halep a urcat in Top 100 si la dublu, fiind pe pozitia 93, cu 770 de puncte. Irina Begu, semifinalista la simplu si castigatoare la…

- Alexandra Dinu, prima sotie a lui Adrian Mutu, și-a gasit, in sfarșit, fericirea, alaturi de un actor celebru. De curand, barbatul i-a facut o declarație de dragoste de ziua ei de naștere. Miercuri Alexandra Dinu si-a aniversat ziua de nastere, ocazie cu care iubitul ei i-a facut o declaratie de dragoste…

- La nici o luna de la decesul Regelui Mihai I, un barbat din Franta iese la inaintare si sustine ca este fiul fostului monarh. Potrivit unui interviu acordat RTV, Jean-Francois Caracci, de 36 de ani, sustine ca s-ar fi nascut in Romania, dar la scurt timp de la nastere a fost abandonat intr-un orfelinat.…

- Presedintele tarii, Igor Dodon, a avut o intilnire cu Ana Munteanu, ciștigatoarea celui de-al șaptelea sezon al show-ului televizat „Vocea Romaniei”. In cadrul intilnirii, Anei Munteanu i-a fost conferita Diploma de Onoare a Președintelui Republicii Moldova. „Pentru succesul remarcabil obținut in cadrul…

- Astazi, la sediul Consiliului Judetean, s-a semnat contractul de servicii de proiectare tehnica pentru drumul judetean Arad-Siria-Pancota-Buteni. Este vorba despre tronsonul de 61,09 km al celui mai circulat drum judetean, care deserveste aproximativ 220.000 de aradeni. In cadrul contractului se va…

- Președintele Consiliului Județean Buzau, Petre Emanoil Neagu și primarul din Orașul Pogoanele, Florin Dumitrașcu., au asistat astazi la un spectacol susținut de copiii din localitate in cinstea lui Moș Craciun. Acesta a mers incarcat de cadouri pe care le-a oferit tuturor micuților prezenți. Peste 300…

- Un agent de politie din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Ilfov a fost retinut dupa ce mai mult de un an a cerut si a primit mita de la soferi pentru a nu-i sanctiona.Potrivit Directiei Generale Anticoruptie (DGA), in perioada noiembrie 2016 - decembrie 2017 au fost inregistrate mai…

- Weekendul ce tocmai s-a incheiat a fost unul iesit din comun pentru politistii din municipiu. In cele doua zile libere, politistii au fost anuntati de mai multe tentative de inselaciune. Practic, este pentru prima oara cand lugojenii anunta politia la cateva minute dupa ce au primit telefoane in care…

- Scandal imens cu o vedeta ProTV in prim-plan. A fost evacuata de politie dintr-o institutie publica. Firicel din Las Fierbinti a fost evacuat de la sediul CREDIDAM cu poliția. Actorul continua lupta cu organismul ce se ocupa cu colectarea drepturilor artiștilor interpreți. Acesta nu și-a primit inca…

- Un tanar de 23 de ani din Motru s-a ales cu dosar penal pentru inșelaciune și comercializare fara drept de articole pirotehnice. Din cercetarile efectuate de polițiști s-a stabilit faptul ca, in perioada 8-11.12.2017, tanarul...

- În ultima ședința de Consiliu Județean din acest an, care va avea loc marți, se va discuta un proiect de rectificare a bugetului pe anul 2017, de unde aflam ca Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Cluj-Napoca a transmis Consiliului Județean o decizie de impunere în suma totala…

- Mai mulți angajați ai firmei producatoare de șeminee SC THERMOPLUS HEIZTECHNIK SRL din Ocna Sibiului au trait miercuri clipe de coșmar. Unul dintre angajați a marturisit ca el și restul angajaților nu și-au mai primit salariile de trei luni. Miercuri au ajuns la capatul rabdarii și au mers peste…

- Actorul Dwayne Johnson, un fost wrestler profesionist, a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, intr-o ceremonie care a avut loc miercuri, informeaza Reuters.Citeste si: Scandal de PROPORTII dupa crima de la metrou. Liderul sindicatului din Politie, acuzatii GRAVE: Greseala care ar fi…

- Lora a trecut prin momente grele in trecut, rememorand acum, in preajma sarbatorilor, clipele dureroase din copilarie. Totul a inceput pentru artista atunci cand si-a pierdut tatal, la varsta de 4 ani!

- Naționala feminina de handbal a Romaniei a ratat calificarea in sferturile de finala ale Campionatului Mondial din Germania, dupa ce a fost invinsa de Cehia cu scorul de 28-27 (14-17), luni seara,...

- Un elev care a primit un computer de la scoala - laptop sau tableta (nu se stie exact) - a descoprit pe acesta o imagine topless cu una dintre profesoarele lui. Copilul a partajat imaginea pe o retea de socializare, iar apoi s-a raspandit pe internet. O ancheta a fost declansata. Conducerea scolii din…

- Autoritatile din statul american California au emis joi ordine de evacuare pentru aproximativ 200.000 de locuitori, in conditiile in care incendiile de vegetatie s-au extins in ultimele ore, relateaza site-ul agentiei The Associated Press. Sute de case din zona metropolitana a Los Angelesului si dincolo…

- Bucurie mare in familia Elenei Gheorghe. Artista petrece primele sarbatori de iarna in formatie de patru. Daca pana acum Elena Gheorghe si sotul sau au petrecut Mos Nicolae impreuna cu baietelul mai mare Nicholas, anul acesta va fi mult mai speciala pentru ca in viata lor a aparut si micuta Nicole.

- Filipine se afla într-o stare de soc, dupa ce 800.000 de copii au fost imunizati cu un vaccin "gresit", care ar putea produce efecte contrare si ar duce la agravarea simptomelor bolii pe care trebuia sa o tina departe de copii.

- In urma cu patru ani, in noaptea de 30 noiembrie spre 1 decembrie 2013, patru tineri bateau crunt fara motiv in centrul Pitestiului un cetatean ceh si unul slovac. Una dintre victime a stat in coma 17 zile, iar fata i-a fost reconstruita de medici. In aceasta saptamana, Judecatoria Pitesti i-a condamnat…

- Programul Start-Up Nation va continua si in 2018, iar firmele infiintate anul acesta si care nu au primit finantare ar putea sa se inscrie si anul viitor, a declarat, miercuri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, cu ocazia lansarii cartii sale intitulate "Romania…

- Judecatorii Curtii de Apel au dat sentinta in dosarul deschis dupa acuzatiile de angajari trucate la Institutul de Psihiatrie. Fostul director, Lucian Burlea, a fost condamnat alaturi de fosti angajati de-ai sai.

- „Regele caricaturii”, Ștefan Popa Popa’s, are propriul muzeu la Timișoara. Acesta funcționeaza intr-un spațiu al Bastionului Theresia, fiind inaugurat astazi, odata cu deschiderea oficiala a Salonului Internațional de Caricatura de Presa și Arte Vizuale Satirice. In cadrul Muzeului „Ștefan Popa Popa’s”…

- Cea mai indragita jurnalista, Mara Banica, a postat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant, dar și o fotografie in care apare scrisoarea fiului ei pentru aceasta. Foarte fericita, Mara Banica se bucura enorm de urari și le mulțumește tuturor.

- Egalul alb al campioanei Romaniei, FC Viitorul, din deplasare cu FC Voluntari, din etapa a 19 a a Ligii 1, a marit la sase numarul partidelor consecutive cinci victorii si aceasta remiza in care echipa constanteana nu a pierdut. Gica Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul, e de parere ca rezultatul final…