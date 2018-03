KAUFLAND revine: Şoarecele găsit într-un magazin din Arad a fost plasat INTENȚIONAT Compania sustine intr-un comunicat transmis luni ca actiunea face parte dintr-o campanie de denigrare a kaufland si precizeaza ca va sesiza politia si va cere o ancheta in acest caz. ,Avem motive bine intemeiate sa credem ca aceasta filmare este orchestrata și parte dintr-o campanie bine pusa la punct de denigrare a companiei, inceputa in urma cu 2 saptamani. Inmagazinul din Arad ultima procedura de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a avut loc saptamana trecuta și, in urma acesteia, magazinul a primit raport verde din partea specialiștilor care au efectuat procesul. Vom sesiza Poliția… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

- Pe imaginile se poate observa cum un barbat care tine o punga in mana se utia la raftul cu lactate, deschide vitrina, apoi pleaca. La scurt timp, acelasi client se intoarce la vitrina cu un telefon in mana si incepe sa filmeze. Politia a fost sesizata in acest caz si urmeaza sa se faca cercetari.…

- Filmarea a fost realizata la unul din magazinele Kaufland din Arad. Imaginile extrase de catre angajații Kaufland, de pe camerele de supraveghere, ar arata ca șoarele a fost plasat in magazin la raftul de lactate. Reprezentanții Kaufland precizeaza, potrivit Antena 3, ca ”Avem motive…

- Autoritatile de frontiera din Ungaria au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea despre faptul ca in perioada 14.03.2018, ora 23.00 (ora Romaniei) - 15.03.2018, ora 23.00 (ora Romaniei), pe teritoriul Ungariei va fi restrictionata circulatia tuturor autovehiculelor cu o capacitate…

- Autoritatile austriece au instituit masuri speciale de securitate pentru cladirile diplomatice din Viena dupa ce un soldat a fost injunghiat langa resedinta ambasadorului iranian. Un barbat a atacat cu un cutit un soldat aflat in afara resedintei ambasadorului iranian in Austria, la Viena. Ulterior,…

- Un tanar a fost gasit mort, duminica, pe o strada din municipiul Pitesti, martorii sustinand ca ar fi fost aruncat dintr-un autoturism. Conform anumitor surse, este vorba despre angajatul unui circ, cunoscut pentru ca ar fi consumator de etnobotanice. Insa, nu se știe daca acesta era viu cand a fost…

- Soarecele a fost surprins in imagini de un client al magazinului care a publicat imaginile pe rețelele de socializare. Incidentul a avut loc, cel mai probabil, sambata dupa-masa, la un supermarket de pe Calea Aurel Vlaicu din Arad, scrie aradon.ro. Șoarecele a fost filmat in timp ce se plimba pe…

- Autoritatile indiene depuneau eforturi vineri sa controleze un incendiu intr-o uzina chimica, in statul Maharashtra (vest), soldat cu trei morti, relateaza BBC News, conform news.ro.Politia a anuntat ca mai multe persoane au fost de asemenea ranite in acest uncendiu, la Boisar, in apropiere…

- Crima urmata de sinucidere intr-un bar din comuna Tarnova, județul Arad. Un tanar de 23 de ani și-a impușcat, cu o arma de vanatoare artizanala, iubita, o barmanița de 24 de ani, apoi s-a sinucis, in noaptea de marți spre miercuri. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, are detalii exclusive din ancheta.…

- Oamenii legii au descins, miercuri dimineața, in mai multe locuințe de pe raza județelor Timiș și Arad, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup ... The post Rețea europeana de traficanți, destructurata de autoritațile din Romania și Germania appeared first on Renasterea banateana .

- Banca Naționala a Moldovei (BNM) a primit raportul final Kroll. Documentul conține informații despre frauda care a dus la insolvabilitatea a trei banci din Republica Moldova: Banca de Economii S.A., Banca Sociala S.A. și Unibank S.A..

- Politia slovaca a intervievat peste 100 de persoane in cadrul anchetei privind asasinarea jurnalistului Jan Kuciak, a anuntat marti ministrul de interne Robert Kalinak, citat de Reuters. Ancheta privind...

- Tragedie in Iasi. O femeie a fost gasita moarta in casa, cu capul zdrobit, in comuna Cotnari. Din primele informatii, ar fi vorba despre fosta ziarista Alina Cozma.Politia nu confirma faptul ca ar fi vorba despre o crima si sugereaza ca rana de la cap ar fi fost provocata de un obiect care a lovit o,…

- Jung Ki-joon, coordonatorul politicilor economice de reglementare din Coreea de Sud, a fost gasit mort in casa lui, la varsta de 52 de ani, potrivit Wall Street Journal. Cauza principala identificata de autoritati a fost infarctul, insa anumite neconcordante ii indeamna pe politisti sa continue…

- Potrivit unor documente ale serifului din Broward County, politia a fost chemata sa intervina de 39 de ori la locuinta lui Nikolas Cruz, adolescentul de 19 ani care a ucis 17 persoane intr-un liceu din Florida.

- Politia a demarat o ancheta dupa ce mai multe ambasade din Moscova au primit plicuri care contineau o substanta alba misterioasa, informeaza The Moscow Times.Cel putin trei ambasade care apartineau unor tari europene si din Orientul Mijlociu au primit plicurile, conform agentiei de stiri Interfax.…

- Lucratorii din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret au descoperit mai multe piese care aparțineau unor motociclete cautate de autoritațile din Italia. Potrivit comunicatului de la Poliția de Frontiera Suceava, un cetațean ucrainean in varsta de 25 de ani, care conducea un microbuz Mercedes, ...

- Nora lui Donald Trump, Vanessa, a fost internata, luni, la un spital din New York, dupa ce a deschis un plic adresat fiului presedintelui SUA, Donald Trump Jr., care continea o substanta de culoare alba, informeaza presa americana. Politia din New York a anuntat ca incidentul s-a petrecut…

- Vanessa Trump, sotia lui Donald Trump jr., a fost spitalizata luni dupa ce a intrat in contact cu o pulbere de culoare alba continuta intr-un plic, anunta Politia din New York, citata de Fox News. Nora presedintelui Donald Trump a deschis un plic care ii era adresat lui Donald Trump…

- Autoritatile poloneze au confirmat luni seara ca l-au primit pe fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, care anterior in cursul zilei a fost arestat la Kiev intr-o operatiune fulger a trupelor speciale si imbarcat rapid intr-un avion cu destinatia Polonia, informeaza agentiile internationale…

- Un angajat SPP, cercetat dupa ce a impuscat un calorifer din Aeroportul Oradea. Barbatul de 53 de ani s-a ales cu dosar penal. Acesta a preluat pistolul si la scurt timp dupa ce a ajuns in cabina de paza de la Aeroportul Oradea, arma i s-a descarcat in mana, iar glontul a lovit un calorifer. Din fericire,…

- Autoritatile italiene au descoperit un exemplar al cartii Mein Kampf, scrisa de Adolf Hitler, si alte publicatii despre fascism, in locuinta autorului atacului cu caracter rasist de la Macerata, soldat cu ranirea a sase imigranti de culoare, informeaza The Associated Press.

- Autoritatile nu au finalizat ancheta privind barbatul din Motru care a murit in luna decembrie, in timp ce se afla la cumparaturi la Selgros Craiova. Un container plin cu electrocasnice i-a cazut in cap, de la cinci metri. Inspector...

- Agentia antifrauda si cea pentru protectia consumatorului au anuntat ca ancheta vizeaza respectarea legislatiei comerciale de catre lantul de supermarketuri Intermarche, care a oferit un discount de 70% pentru un borcan de 950 de grame de Nutella, scazand pretul de la 4,5 euro la 1,4 euro, informeaza…

- Parintii care au copii in scolile primare si gimnaziale din Oradea, Arad si Timisoara trebuie sa stie ca Politia se pregateste sa intre in clase si sa predea eficient cursuri de viata vitale. Impreuna cu colegii de la inspectoratele judetene de invatamant din Oradea, Arad si Timis,…

- Patru oameni au murit in urma unui incident armat ce a avut loc in Pennsylvania. Incidentul a avut loc la o spalatorie auto din orasul orasul Saltlick, situat la aproximativ 89 de kilometri de Pittsburgh. Atacatorul se afla si el in spital in stare critica. Autoritatile nu au stabilit ce l-a…

- Cel mai activ vulcan din Filipine, Mayon, continua sa improaste lava deja de aproape doua saptamani. Peste 74 de mii de oameni care locuiau la poalele muntelui au fost evacuați.Autoritatile se tem ca erupția va dura cateva luni și va declanșa o criza umanitara.

- O femeie din Australia a fost arestata și inculpata pentru moartea copiilor sai, in varsta de 18 și 26 de ani. In plus, femeia din statul Queensland și-a maltratat fiica de 25 de ani de mai multe ori, in „ultimii cațiva ani”. Copiii femeii sufereau de dizabilitați grave pentru care primeau ajutoare…

- Vasta operatiune a politiei italiene, joi dimineata, in diferite provincii din Italia, impotriva mafiei chineze. Autoritatile au pus in aplicare 33 de mandate de arestare impotriva unei retele care, potrivit acuzarii, detinea monopulul european in traficarea pe strada a marfurilor de origine chineza,…

- Un copil nascut vineri aparent sanatos a murit in noaptea de sambata spre duminica, dupa un stop cardiac. Poliția a deschis dosar penal pentru moarte suspecta. Directorul spitalului, Adrian Murea, spune ca a fost de garda și chiar s-a imp...

- Politia a deschis dosar penal pentru moarte suspecta in cazul copilului de un an si jumatate decedat la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Satu Mare, fiind ridicate documentele intocmite de medici, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, si primarul Sucevei, Ion Lungu, au participat, ieri, la comemorarea a 543 de ani de la batalia de la Podu Inalt, in judetul Vaslui. Autoritatile sucevene sunt partenere cu administratia judeteana din Vaslui in cadrul Programului Stefanian,…

- Autoritatile de la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici (feroviar) au verificat, in noapea de marti spre miercuri, pe sensul de iesire din tara, trenul Inter Regio care circula pe relatia Romania – Germania, descoperind patru migranti ascunsi sub autoturisme transportate pe platforma unui vagon…

- Aproximativ 200 de persoane au fost ranite dupa ce doua trenuri s-au ciocnit intr-o suburbie a orasului Johannesburg, a anuntat, marti, serviciul de urgenta ER24, relateaza The Associated Press. Potrivit ER24, nicio persoana nu a murit in urma accidentului ce s-a produs in dimineata zilei…

- Oficiul de Stat pentru Audit (ASZ) din Ungaria a amendat principalul partid nationalist de opozitie, Jobbik, cu 331,66 milioane de forinti (1,29 milioane de dolari) pentru o campanie publicitara antiguvernamentala finantata de un adversar bogat al prim-ministrului Viktor Orban, relateaza luni Reuters.…

- Un sofer neidentificat ar fi intrat intentionat cu masina sa in invitati si paznici de la un club de noapte in orasul Dusseldorf din vestul Germaniei in timpul festivitatii de Anul Nou, relateaza DPA. O persoana a fost grav ranita in incident, fiind aproape de a-si pierde viata, a precizat…

- Doi copii de 8 si 11 ani, frați, au fost legați de tatal lor cu firele de curent de la priza, pentru ca barbatul dorea sa o șantajeze emoțional pe mama lor și sa o convinga astfel sa se intoarca la ei. Pentru a fi cat mai convingator, barbatul a filmat toata scena și i-a transmis femeii imaginile,…

- Un vehicul al politiei, parcat in fata unei sectii de politie din orasul suedez Malmo (sud), a explodat vineri seara, a precizat politia, care a adaugat ca in urma exploziei nu s-au inregistrat raniti, transmite agentia DPA, citata de Agerpres.Autoritatile cauta acum suspecti. Martori oculari…

- Aproximativ 500 de politisti au luat parte la raidurile ce au avut loc in Ankara si Istanbul, iar majoritatea celor retinuti sunt de nationalitate straina, potrivit agentiei Anadolu.Procurorii au emis mandate de arestare pe numele a 46 de persoane, iar in timpul raidurilor au fost confiscate…

- Un tanar de 19 ani, din comuna Ulma, judetul Suceava, a murit, dupa ce a fost impuscat in mod accidental, in cap, cu o arma de vanatoare pe care incerca, impreuna cu doi prieteni, sa o ascunda de padurar. Politia a deschis o ancheta in acest caz, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Fost refugiat afgan, Saeed Noori, in varsta de 32 de ani, trebuie sa apara sambata in fata magistratilor.Intre cele 18 capete de acuzare se regaseste si unul care priveste punerea in pericol a vietii.Peste 12 oameni sunt inca internati in urma incidentului de joi, care a avut…

- Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea a anuntat ca in luna decembrie, in punctele de trecere ale frontierei se prefigureaza o crestere a traficului de persoane si mijloace de transport, atat pe sensul de intrare, cat si pe sensul de iesire din tara. Pentru evitarea aglomerarilor s-a…

- Zece raniti, printre care si doua femei insarcinate, au necesitat spitalizare. Pentru aplanarea conflictului au fost desfasurati politisti si pompieri. Nu este deocamdata clar ce anume a declansat violentele.Taberele de refugiati de pe insulele elene din Marea Egee, principala poarta de…

- Punctul de trecere de tip debarcader Soroca (interstatal) și-a reluat activitatea, dupa ce vineri, 15 decembrie, trecerea prin acest punct, dar și prin altele doua, „Vasilcau” și „Cosauți, a fost sistata din cauza nivelului ridicat al apei în râul Nistru, transmite…

- Emanuel din Arad este student la Timișoara, așa ca e nevoit sa faca naveta intre cele doua orașe. S-a gandit cum ar fi sa nu mai aiba grija combustibilului și a inscris visul in campania #daretodream. L-am chemat pe Emanuel la București, in studioul Virgin Tonic, și l-am scapat de grija carburantului…