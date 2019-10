Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unui control de rutina, a fost detectat un numar mai mare de bacterii din specia Pluralibacter gergoviae. Aceste bacterii se regasesc peste tot in mediul inconjurator si, in anumite conditii, in cazul persoanelor cu probleme de sanatate sau leziuni ale pielii, pot duce la aparitia unei infectii…

- Producatorul Weulbier-Kosmetik GmbH, Germania retrage voluntar si preventiv, din motive ce tin de protejarea consumatorilor, produsele Bevola Gel de dus cu Mango & Piersica, 500 ml, lot 91400019 si Bevola Gel de dus cu Trandafir Salbatic (Wild Rose), 500 ml. In cadrul unui control…

- Glocken-Palast, palatul a carui piatra de temelie a fost pusa de fostul presedinte rus Mihail Gorbaciov, a fost scos la vanzare pentru un pret de pornire de 4,8 milioane de euro, potrivit mai multor site-uri imobiliare, noteaza DPA vineri.

- Sambata, 24 august, incepand cu ora 11.00, in incinta hergheliei de stat de la Sambata de Jos va fi un show ecvestru de exceptie. Vor fi prezentate demonstratii de dresaj la trasura, demonstratii de maraton la trasura cu un atelaj de doi cai, progres de dresaj academic cu patru cai, dresaj spaniol si…

- Lidl Romania a emis un comunicat de presa prin care informeaza clientii care au cumparat un anumit produs din magazinele lor sa il aduca inapoi, deoarece in urma analizelor, alimentul a fost detectat cu Salmonella. Compania a retras de pe piața produsul „Camara Noastra Ciolan Presat, 100g” și avertizeaza…

- Lidl a retras de la vanzare produsul „Camara Noastra Ciolan Presat, 100g“ cu termenele de valabilitate: 22.07.2019, 23.07.2019, 27.07.2019, 28.07.2019, produs de Goodies Meat Production SRL, dupa ce producatorul a detectat, in urma unei analize, Salmonella spp. Salmonella poate provoca afectiuni grave…