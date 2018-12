Stiri pe aceeasi tema

- Grupul german de distributie Kaufland a anuntat vineri ca va scoate produsele grupului anglo-olandez Unilever de pe rafturile magazinelor sale pentru a se proteja impotriva majorarilor de preturi, transmite Reuters. Printre produsele afectate de această decizie se numără mărci precum…

- Grupul bancar austriac Raiffeisen Bank International AG (RBI) are acum suficient capital pentru a cauta achizitii si este interesat de pietele din Romania, Cehia, Slovacia, Bulgaria si Serbia, a afirmat vineri directorul general Johann Strobl, transmite Reuters. "În urma vânzării (subsidiarei…

- "Suntem dispusi sa contribuim mai mult la buget, estimand ca UE trebuie sa sustina financiar in continuare prioritatile sale cu acelasi volum (de fonduri) ca in prezent", a declarat Peter Pellegrini la Bratislava, la finalul unei intalniri a 15 tari din UE, membre ale grupului "Prietenii Coeziunii". Peter…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu reacționeaza dupa ce Klaus Iohannis a aprobat miercuri, la propunerea Guvernului Romaniei, memorandumul care susține Compactul Global pentru Migrație (CGM).„Pe data de 10-11 decembrie la Marrakesh in Maroc, Romania prin guvernul nostru trebuie sa semneze sau…

- Salariul minim brut din România este peste media regiunii Europei Centrale și de Est, dar are și cea mai ridicata rata efectiva de taxare dintre statele din regiune, de 41,5%. ”Ca urmare a transferului contribuțiilor de asigurari sociale în sarcina…

- Un raport al Comisiei Europene a analizat toate statele membre ale UE și a lansat un "avertisment timpuriu" celor 14 state membre (Romania, Bulgaria, Polonia, Ungaria, Grecia, Croația, Portugalia, Slovacia, Spania, Ci...

- Peste o treime (35,7%) din populatia Romaniei era expusa in 2017 riscului de saracie si excluziune sociala, o situatie mai grava in Uniunea Europeana fiind inregistrata doar in Bulgaria, unde 38,9% din populatie era expusa acestui risc, potrivit datelor publicate marti de Eurostat. Cu toate acestea,…