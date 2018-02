Stiri pe aceeasi tema

- Un pacient care a suferit arsuri severe va fi adus joi de la Satu Mare la o unitate medicala din Capitala cu o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni de evacuare medicala, conform unui comunicat de presa al Ministerului Apararii. Aeronava a plecat…

- UPDATE Incendiul a fost stins. Pompierii au detașat 6 autospeciale la fața locului.O explozie, urmata de incendiu, a avut loc la un spațiu de alimentație publica aflat la parterul unui bloc de pe bulevardul Gheorghe Șincai din Capitala. Conform pompierilor, bunurile restaurantului au fost…

- CSM Bucuresti a terminat la egalitate cu echipa rusa Rostov pe Don, 22-22 (11-12), duminica, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst Ghermanescu'' din Capitala, intr-un meci din Grupa principala 1 a Ligii Campionilor la handbal feminin.

- Etapa a 18-a a Ligii Nationale de handbal masculin a programat la sfarsitul acestei saptamani doua partide extrem de importante in economia sezonului regulat, Poli Timisoara – CSM Bucuresti 26-29 si Dinamo – HCDS Constanta 29-29. CSM Bucuresti a reusit sa schimbe a doua etapa la rand liderul…

- O femeie in varsta de 78 de ani, din Capitala, a murit din cauza gripei, numarul deceselor ajungand la 17 de la inceputul sezonului rece, potrivit Institutului National de Sanatate Publica.

- Extrema Iulia Curea, autoare a 22 de goluri pea la Sala Polivalenta din Capitala, se anunta greu, dar jucatoarele vor da totul pentru a se impune. ''Cred ca, practic, e cel mai interesant meci al nostru jucat acasa acum. Este un meci greu cu siguranta. Ele sunt deja de joi aici,…

- Lanțul de clinici medicale Hipocrat, ce se lauda cu un portofoliu de sute de mii de pacienți in 22 de ani de activitate, a inaugurat recent cea de-a cincea locație din București. Este vorba despre Centrul de...

- Lantul de restaurante de tip fast food KFC isi continua planurile de extindere si inaugureaza in Bucuresti o unitate de tip drive-thru in urma unei investitii de un milion de euro, reteaua KFC ajungand astfel la 70 de restaurante la nivel national si la 28 in Capitala. „Continuam planurile…

- Celebra metoda „Cauciucul” face victime si in lumea muzicii populare. Cantareata Nadia Duluman, din Targu Neamt, a trait spaima vietii ei zilele trecute. Era in trafic cand persoane necunoscute i-au intepat roata de la masina, apoi au urmarit-o si au jefuit-o. „S-a intamplat intr-o seara,…

- Mariza si Caro Emerald vor reveni in Capitala in luna februarie. Insa nu sunt singurele concerte de care se vor bucura bucureștenii luna aceasta. Sevdaliza si Kneebody vor concerta și ei in februarie, in premiera, la Bucuresti, scrie News.ro.Citeste si: Igor Dodon ia masuri de ULTIM MOMENT:…

- Alesii locali au decis, luni, preluarea de catre Municipalitate a terenului de sport din parcarea magazinului Kaufland Banu Maracine. E vorba, practic, de „acceptarea ofertei de donație a terenului situat in Arad, strada Voluntarilor nr.1, ap.2A, in suprafata utila de 654,95 mp (suprafata construita…

- Kaufland continua expansiunea pe plan local si deschide miercuri un nou magazin in Buzau, al doilea din oras, ajungand la o retea de 118 hipermarket-uri in Romania. Galeria comerciala din incinta magazinului cuprinde o farmacie Sensiblu, bancomat BCR, pizzerie, punct Tabac Xpress,…

- "De-a lungul anilor, am fost martor la multe episoade in care adevarul a fost acoperit de minciuni si imi pare rau sa observ ca mai exista politicieni care chiar nu mai au niciun scrupul. De dimineata, un cetatean mi-a spus ca fostul ministru al educatiei, Ecaterina Teodorescu, cunoscuta ca ministrul…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea…

- Politistii din Capitala fac, miercuri, perchezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalarea banilor, in domeniul prestarilor de servicii de curatenie. Prejudiciul estimat este de 4,5 milioane de lei, iar noua persoane vor fi duse…

- ♦ Lantul de supermarketuri si magazine de proximitate Mega Image detine doar in Bucuresti 430 dintre cele aproape 600 de unitati, acoperind astfel toate cartierele dormitor, zonele de birouri si chiar si dezvoltarile rezidentiale noi ♦ Retailerul care a devenit cel mai important chirias de la parterul…

- Apele tulburi de la București care vizeaza Guvernul nu lasa fara reacție șefii administrației locale. In acest sfarșit de saptamana, atat președintele Consiliului Județea, cat și primarul Constantin Toma au transmis mesaje pentru responsabilii din Capitala. Petre Emanoil Neagu și-a declarat susținerea…

- Grupul german Kaufland, liderul pietei locale de retail, si-a dublat bugetul de investitii pentru 2018 la 200 mil. euro si anunta o reluare a expansiunii intr-un ritm accelerat. Aceasta mutare vine dupa trei ani in care numarul de deschideri a scazut la 4-5 unitati pe an, informeaza Ziarul Financiar.„In…

- Citeste si: Un salariu pe zi in Romania. Cat castiga un head of marketing De ce trebuie sa se fereasca angajatorii: Sunt situatii in care angajatii noi vin pe salarii cu 20-30% mai mari fata de ceilalti. Riscul este ca cei din urma sa devina toxici ♦ Angajatii din Bucuresti, din Cluj sau din Timisoara…

- Cea mai de notorietate poveste de dragoste pe care a trait-o Dani Oțil este cea cu Mihaela Radulescu, insa marea lui dragoste și prima a fost o tanara pe nume Oana. De-a lungul timpului, relația dintre prezentatorul de televiziune Dani Oțil și vedeta Mihaela Radulescu a facut sa curga multa cerneala.…

- Mai in gluma, mai in serios, soferii spun ca la Bucuresti nu poti sa te opresti din mers. Doua milioane de masini merg zilnic prin Capitala, dar locuri de parcare exista doar pentru 10% dintre ele. Ar fi mai multe daca nu ar zace pe ele mii de vehicule ruginite, care nu s-au mai clintit de ani de zile.…

- Oamenii legii au depistat la o intreprindere din Capitala sute de kilograme de pește și produse din pește, care erau pastrate in condiții insalubre și nu aveau acte de proveniența: iata ce risca managerul intreprinderii

- Proprietarii din București au inceput sa caute chiriași inca din primele zile ale anului 2018. Cea mai ieftina chirie din Capitala este, in momentul de fața, de 135 de euro pe luna. Daca ți-ai propus sa te muți in chirie sau cauți un „chilipir” pentru a schimba locuința in care stai acum, iata care…

- Violonistul David Garrett, pianistul Richard Clayderman, Lara Fabian, legendara trupa Foreigner, Judas Priest sau Rag’n’Bone Man, autorul hitului „Human”, se numara printre artistii care vor putea fi vazuti in 2018 in Romania, potrivit Agerpres. Dintre evenimentele anului 2018 nu lipsesc spectacolele…

- Daca ai intalnit un taximetrist care refuza cursa sau aplica un alt tarif decat cel de pe aparat ori are un comportament neadecvat, poți suna la tel verde 0800.800.868. Acest numar de telefon este pus la dispoziția cetațenilor de catre Primaria Capitalei. Cetațenii care circula cu taxiul prin Capitala…

- Petrecerile de la Palatul Parlamentului, Centrul Vechi sau concertele din piete si parcuri sunt, si anul acesta, cateva dintre variantele pe care le au la dispozitie bucurestenii pentru a petrece noaptea dintre ani. Traficul va fi restrictionat in ajunul Anului Nou, in contextul in care la manifestarea…

- Serviciul InfoTrafic anunta ca la aceasta ora sunt inregistrate accidente rutiere pe strazile:intersecția strazilor: București - Armeneasca;intersecția strazilor: M.Banulescu Bodoni – M.Dosoftei;intersecția strazilor: M.Banulescu Bodoni – A.

- Lantul de magazine Profi a devenit in acest an cel mai extins retailer din Romania dupa ce a deschis 195 de unitati noi, apropiindu-se de pragul de 700 de magazine. Compania este lider si dupa numarul de deschideri din acest. Acelasi titlu l-a primit si anul trecut cand a inaugurat 134 de unitati.…

- Peste 16.4900 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Arad, Prahova si Timis, in timp ce in Bacau, Suceava si Caras-Severin sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Citește…

- Primele magazine Kaufland care devin ”Open Mall” se afla in Iași. Retailerul iși transforma, astfel, unitațile, Iași devenind primul oraș din țara, dupa Capitala, in care compania implementeaza cele mai noi formate moderne de magazine, ce includ inclusiv Food Court.

- Sambata dimineata sicriul Regelui Mihai va fi asezat in Piata Palatului Sicriul cu corpul neînsufletit al Regelui Mihai va fi asezat, mâine dimineata, la ora 11:00, pe un catafalc în Piata Palatului Regal, apoi va fi urcat pe un afect de tun. Cortegiul funerar, la…

- Viata nu a fost foarte iertatoare cu Alina Ciucu, fata impinsa in fata trenului, la statia de metrou Dristor din Capitala. Aceasta a fost adoptata si catre vecinii sai cu suflet mare, iar apoi a plecat la Bucuresti pentru a-si face un drum bun in viata.

- Liderul clanului „Camataru” din Capitala, fratii Nutu si Sile Camataru, seful gruparii „Sportivilor”, Eugen Preda si membrii mai multor grupari interlope din Bucuresti asteapta astazi sentinta definitiva intr-un dosar care este pe rolul instantelor de aproape 5 ani. Sentinta Curtii Supreme va fi definitiva.

- Shaorma din carne de oaie va putea fi degustata in zilele urmatoare in cadrul programului "Alege oaia", iar o rețea de restaurante va prezenta cateva meniuri realizate din carne de oaie, a anunțat, vineri, ministrul Agriculturii, Petre Daea, adaugand ca anul viitor, in București, vor exista…

- "Ii multumim Presedintelui Donald Trump pentru decizia curajoasa si corecta de a recunoaste capitala Statului Israel la Ierusalim. Ierusalimul este de 3000 de ani capitala poporului evreu, iar la momentul infiintarii Statului Israel, in urma cu 70 de ani, guvernul l-a ales drept capitala. De fapt,…

- Retailerul Mega Image are o retea de 573 de magazine, din care circa 90% în Bucuresti si Ilfov, unde salariul mediu sare de 3.000 de lei net pe luna, iar rata somajului este minima. Lantul de supermarketuri si magazine de proximitate are un buget de investitii de 50 de milioane de euro…

- Percheziții de amploare in Capitala și alte șapte județe din țara intr-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani. 40 de persoane vor fi conduse la audieri dupa finalizarea perchezițiilor. Polițiști parhoveni efectueaza 52 de percheziții domiciliare, in municipiul București și in județele Prahova,…

- Transportatorii amenința cu proteste masive daca nu se iau masuri impotriva pirateriei auto și a UBER Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (C.O.T.A.R.) a obtinut autorizatie pentru organizarea unor proteste, pe 13 decembrie in Bucuresti si in toate marile orase din tara,…

- Mesajul Pincipesei Margareta, dupa moartea Regelui Mihai. Principesa Margareta a transmis un mesaj video emoționant – marți, 5 decembrie – dupa moartea tatalui sau, Regele Mihai. „Romani, țara l-a pierdut pe Regele Mihai I. Timp de peste noua decenii, el i-a inchinat Romaniei toate puterile, cu devotament…

- Președintele PNL București, Cristian Bușoi, susține ca nu exista niciun motiv real pentru interzicerea Uber și Taxify în Capitala, iar, în opinia sa, aceasta masura ''ascunde interese mari ale unui grup de apropiați ai primarului general, Gabriela Firea''.

- Joi, 7 decembrie 2017, ora 18:00 va invitam la Galeria de Arta SENSO (Bd. Unirii nr. 15, București) unde va avea loc vernisajul expozitiei DAN BANCILA, un artist foarte cunoscut pentru operele sale realizate in sticla, cristal și bronz. „Bronzul se aliaza extraordinar de bine cu limpezimea cristalului” –…

- Lantul de restaurante Subway intentioneaza sa deschida zece unitati noi in 2018, respectiv cinci in Bucuresti, iar celelalte cinci in orasele Bistrita, Craiova, Targu Mures, Galati si Bacau. 0 0 0 0 0 0

- ”Tigroaicele” de la CSM București le ureaza ”La mulți ani” tuturor romanilor. Voleibalistele febuteaza in CEV Cup pe 12 decembrie. Lidere la zi in Campionatul Național, voleibalistele de la CSM București au luat o pauza de la pregatirea meciului sezonului din cupele europene (12 decembrie, CEV Cup,…

- Cristina Stamate va fi inmormantata miercuri la Cimitirul Bellu din Capitala. Marti, trupul neinsufletit al actritei a fost depus in foaierul Teatrului de Revista "Constantin Tanase". Cristina Stamate a murit, luni, la varsta de 71 de ani, la Spitalul de Urgenta Floreasca, unde fusese internata joi.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca nu este el in masura, ci analistii politici, sa „decripteze” sensul protestelor de strada care au avut loc duminica seara in Bucuresti si in mai multe orese, iar intrebat despre o eventuala demisie a sa, ceruta de manifestanti, el a afirmat…

- Actorul Dragoș Moștenescu are un conac mai ceva ca un palat, in valoare de 200.000 de euro. Pe actorul Dragoș Moștenescu, telespectatorii din țara noastra il știu grație personajului Costel Jurca pe care l-a interpretat in serialul de mare succes „La Bloc” . In viața de zi cu zi, actorul este casatorit…

- Tudor Mihalache a primit, la o luna dupa ce a lasat un memoriu la Guvern in care explica problemele cu care se confrunta comunitatea sa, un raspuns care se termina la jumatatea frazei. Documentul are antetul Secretariatului General al Guvernului, este semnat de unul dintre directori, dar fara a exista…