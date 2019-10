Stiri pe aceeasi tema

- Kaufland retrage de la vanzare, voluntar și preventiv, din motive ce țin de protejarea consumatorilor, unele produse de igiena. Este vorba despre Bevola Gel de duș Mango & Piersica, 500 ml și Bevola Gel de duș Trandafir Salbatic (Wild Rose), 500 ml. In cadrul unui control de rutina, a fost detectat…

