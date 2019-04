Stiri pe aceeasi tema

- Orlando Bloom și Katy Perry iși doresc o nunta „mica și intima” și sunt foarte „secretoși” cu toate detaliile, noteaza contactmusic.com. Vedeta din ‘Pirații din Caraibe’ și autoarea hit-ului ‘Dark Horse’ vor sa se casatoreasca in cadrul unei ceremonii intime, la care sa participe doare prietenii și…

- Mai este foarte puțin pana ce Orlando Bloom și Katy Perry iși vor uni destinele, așa ca celebrul actor vrea sa se asigure ca are banii necesari organizarii evenimentului, ca la carte! Tocmai de aceea, Orlando Bloom a decis sa-și scoata locuința de burlac la vanzare, pe o suma absolut fabuloasa!

- Petrecere mare in aceasta seara in Banie! Peste 500 de oameni sunt asteptati sa chefuiasca alaturi de fostul ministrul al muncii, Lia Olguta Vasilescu, si senatorul PSD Claudiu Manda la petrecerea de nunta. Nunta a inceput la ora 18:00 si este organizata intr-un cort dintr-o localitate aflata la…

- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si Claudiu Manda fac petrecerea de dupa nunta, sambata, in jurul orei 18.00, intr-un cort privat din comuna doljeana Isalnita, al carei primar este chiar nasul mirilor, Ovidiu Flori, scrie mediafax.ro. Citeste si Lia Olguta Vasilescu, atac la…

- Cantareața și actrița americana Jennifer Lopez, care s-a logodit recent cu fostul jucator profesionist de baseball Alex Rodriguez, planuiește sa aiba o ceremonie de nunta opulenta, relateaza covermg.com, potrivit Mediafax.Surse apropiate vedetei americane susțin ca aceasta a inceput sa-și…

- Surse apropiate vedetei americane sustin ca aceasta a inceput sa-si planifice nunta, care va fi un eveniment "opulent". Desi Lopez a mai fost casatorita de trei ori, ea il vede pe fostul sportiv ca fiind "alesul ei" si doreste sa aiba parte de o ceremonie de mare amploare, fiindca aceasta este "ultima…

- Katy Perry și Orlando Bloom s-au logodit de Valentine’s Day, informația fiind confirmata de cei doi printr-o postare comuna pe rețelele de socializare. Dupa o relație de trei ani, cu o desparțire de mai multe luni, cantareața de 34 de ani și actorul de 42 de ani, au decis sa-și uneasca destinele. Cei…

- Cantareața americana Katy Perry s-a logodit joi, chiar de Valentine’s Day, cu iubitul sau, Orlando Bloom, dupa o relație tumultoasa care a inceput in 2016. Cei doi s-au desparțit in 2017 dar au reluat relația in primavara anului trecut.