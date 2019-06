Stiri pe aceeasi tema

- Kate Middleton a fost numita noua Patroana a Societații Regale de Fotografie, rol deținut de regina Elisabeta a II-a timp de 67 de ani. Ducesa de Cambridge a stralucit de fericire marți dupa-amiaza, dupa ce s-a aflat ca regina, in varsta de 93 de ani, i-a inmanat aceasta sarcina speciala, noteaza The…

- Un barbat in varsta de 54 de ani a fost gasit in aceasta dimineata inecat in lacul Venetia. Victima este din Iasi. Echipajul SMURD care a ajuns la fata locului a pronuntat decesul. Deocamdata nu se stie daca a vrut sa se sinucida sau s-a inecat accidental pe fondul consumului de alcool.

- O femeie a dat-o la o parte pe Beyonce pentru a putea vorbi cu soțul acesteia, rapperul Jay-Z . Imaginile cu chipul artistei au devenit virale, iar reacțiile fanilor nu au intarziat sa apara. Femeia in cauza este Nicole Curran, soția patronului Golden State Warriors, Joe Lacob. Beyonce pare sa fie extrem…

- Actrita Scarlett Johansson si Colin Jost, scenarist si coprezentator al emisiunii de satira si umor "Saturday Night Live", s-au logodit, informeaza site-ul revistei americane People. Informatia despre logodna celor doua vedete, a caror relatie a inceput in urma cu doi ani, a fost confirmata duminica…

- Britney Spears are „nevoie disperata de ajutor”, susține mama artistei, dupa ce aceasta a pretecut aproape o luna la o clinica de psihiatrie. Starul pop s-a internat de bunavoie, dupa ce tatal ei a avut mari probleme de sanatate. Acolo, Britney a urmat mai multe tratamente pentru stres emoțional sever.…

- Miley Cyrus a aratat superb la premiera filmului „Avengers: Endgame”, unde a aparut la brațul soțului ei, actorul Liam Hemsworth. Dupa ce a obișnuit intreaga lume cu aparițiile sale extravagante și nonconformiste, artista a apelat, de aceasta data, la un look cuminte, dar elegant și plin de stil. Miley…

- Cantareața americana Katy Perry și actorul britanic Orlando Bloom vor avea o nunta cu un numar mic de invitați,doar rudele și prietenii apropiați fiind invitați sa participe, relateaza bangshowbiz.com potrivit mediafax. Surse apropiate celor doi au dezvaluit ca se fac planuri de nunta, dar…

- Mai este foarte puțin pana ce Orlando Bloom și Katy Perry iși vor uni destinele, așa ca celebrul actor vrea sa se asigure ca are banii necesari organizarii evenimentului, ca la carte! Tocmai de aceea, Orlando Bloom a decis sa-și scoata locuința de burlac la vanzare, pe o suma absolut fabuloasa!