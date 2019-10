Odata cu lansarea single-ului & videoclipului „Harleys in Hawaii”, Katy Perry invoca spiritul unei veri eterne și ne poarta in calatoria vieții – adrenalina, cocktail-uri irezistibile și pasiunea unei aventuri exotice. Compusa in colaborare cu Charlie Puth, Johan Carlsson și Jacob Kasher (alaturi de care a lucrat și pentru cel mai recent single al sau, „Small Talks”), „Harleys in Hawaii” de la Katy Perry este o piesa care, inca de la prima ascultare, vine cu promisiunea deconectarii de la stresul cotidian și reușește sa risipeasca orice griji și probleme. Videoclipul piesei, regizat de catre Manson…