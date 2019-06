Dupa doi ani de la mult-așteptata lansare a albumului „Witness”, Katy Perry revine in forța și lanseaza single-ul „Never Really Over”. Noul single impresioneaza prin noua imagine pe care Katy o afișeaza – florala, roșcata, cu un look hippie. Prezența lui Katy Perry in videoclipul piesei „Never Really Over” nu face decat sa demonstreze audienței ca superstarul a trecut și infruntat depresia cauzata de lansarea a albumului „Witness”, la care, dupa cum declara și Katy: „publicul nu a reacționat in modul in care ma așteptam”. Single-ul „Never Really Over” ne ofera o lecție despre iubirea de sine și…