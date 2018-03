Stiri pe aceeasi tema

- Benjamin Glaze, un concurent al American Idol in varsta de 19 ani, a declarat ca sarutul primit de la Katy Perry, membra a juriului a fost „inconfortabil”. Tanarul nu și-a dat acordul pentru acest sarut și spune ca nu ar fi fost de acord daca a fi trebuit sa aleaga, potrivit The New York Times.

- Cantareata Katy Perry a starnit controverse dupa ce a sarutat un tanar concurent din show-ul „American Idol“, care ulterior a marturisit ca momentul l-a facut sa se simta inconfortabil.

- Cantareata Katy Perry a starnit controverse dupa ce a sarutat un tanar concurent din show-ul „American Idol“, care ulterior a marturisit ca momentul l-a facut sa se simta inconfortabil.

- Exuberanta și energica cum o știm, Katy Perry nu s-a abținut sa nu faca show in timpul audițiilor noului sezon al show-ului american ”American Idol”. Jurata a sarutat un concurent chiar in fața camerelor de filmat. Katy Perry a sarutat un adolescent la American Idol Benjamin a avut parte de experiența…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut ca nu a auzit protestele care au avut loc sambata la Sala Palatului, in paralel cu Congresul extraordinar al PSD. "Nu am vazut protestele, nici nu le-am auzit. Eram in sala, imi pare rau, imi cer scuze.. Eu am venit la acest congres unde erau 4.000…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca nu a auzit protestul care a avut loc sambata, in fata Salii Palatului, in timpul Congresului Extraordinar al partidului. Sute de oameni au scandat impotriva coalitiei de guvernare, iar huiduielile lor s-au auzit pana in cladire. Delegatii de la Congresul PSD…

- Partidul Acțiune și Solidaritate refuza sa discute cu Partidul Democrat din Moldova despre desemnarea unui candidat unic al forțelor pro-europene la alegerile locale anticipate din Chișinau. Secretarul general al partidului condus de Maia Sandu, Igor Grosu, a declarat pentru deschide.md ca „PAS…

- Partida dintre Hermannstadt și FCSB a fost amanata pentru maine, ora 14:00, din cauza terenului impracticabil care a fost la Sibiu. Inițial, arbitrul Catalin Popa a amanat jocul pentru o ora, timp in care mai multe persoane incercau sa sparga gheața de pe gazon și sa indeparteze zapada. Filipe Teixeira,…

- Administrația Prezidențiala precizeaza ca președintele Klaus Iohannis iși menține in continuare declarația in care spune ca este mulțumit de activitatea DNA. Reacția a venit la scurt timp dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat inceperea procedurii pentru revocarea șefei DNA, Laura Codruța…

- Costel Enache a fost nemultumit de prestatia echipei in partida cu Viitorul, in urma careia campioana a ajuns pe locul patru si are sanse mari sa prinda play-off-ul. La malul marii, moldovenii au pierdut cu 2-1 si au iesit definitiv din calculele calificarii in play-off. Antrenorul…

- Pavel Ster, un roman in varsta de 51 de ani, stabilit in California, Statele Unite, de la varsta de patru ani, este sosia lui Bono, celebrul solist al trupei U2 si a urcat pe scena in prima editie a noului sezon „Romanii au talent“.

- Incident in timpul concertului lui Elton John. Artistul a fost lovit la concertul din Las Vegas, dupa ce un fan i-a aruncat un colier in fața. Cantarețul a fost intrerupt chiar in timp ce canta hitul Saturday Night’s for Fighting, moment in care un fan i-a aruncat un colier direct in fața.…

- Mircea Badea a spus ca emisiunea „In gura presei“, pe care o realizeaza la Antena 3, se afla intr-un punct de „cotitura“ dupa cei „14 ani de razboi“ si a dat de inteles ca vor urma niste schimbari in ceea ce priveste abordarea sa in cadrul emisiunii. Reactia sa vine dupa ce Laura Codruta Kovesi nu a…

- Cu toate ca se afla in timpul liber, un pompier din cadrul Detasamentului de Pompieri Orsova s-a transformat, marți, in salvator. Acesta nu a ramas indiferent la observarea unui accident rutier, produs pe DN 6, in zona Gura Vaii, in care un autoturism s-a rasturnat. „Dand dovada…

- Reacția procurorul general Augustin Lazar, dupa atacurile la adresa DNA. Augustin Lazar dezavueaza campania desfasurata impotriva institutiilor justitiei, ”de persoane aflate in proceduri judiciare in curs, unele condamnate definitiv”. Procurorul generat atenționeaza ca prin actiunile de instigare publica…

- Kirran Girling, din Marea Britanie, butona telecomanda, cand a vazut-o pe iubita sa la Celebs Go Dating, in timp ce se saruta cu un barbat, pe nume Michael Thalasitis. O tanara S-A SPANZURAT, dupa ce si-a anuntat iubitul, din greseala, ca IL INSALA Emma Pollard, o caștigatoare a concursurului…

- Internaționalul englez Adam Lallana a degerat pe banca de rezerve! S-a intamplat chiar in timpul unui meci din Anglia. Mijlocașul ofensiv de 29 de ani, 33 de selecții și trei goluri la naționala, a postat pe un site de socializare imagini cu ranile de la picioare capatate din cauza frigului, iar fotografiile…

- Dupa ce sezonul trecut a fost unul din oamenii de baza ai formatiei din Stefan cel Mare, Sergiu Hanca nu a impresionat in a doua parte a acestui an, prestatiile sale fiind mult sub asteptari.

- Esecul de la probleme de ieri l-au facut pe Giani Kirita sa-si iasa din mintie. Reactia lui i-a speriat chiar si pe colegii lui din echipa „Faimosii”. El le-a acuzat pe fetele care au nominalizat-o pentru eliminare pe Claudia Pavel, Anca si Diana Bulimar, ca totul a fost din vina lor. Ion Oncescu a…

- S-a spus ca Teo Trandafir ar avea un salariu foarte mare la postul de televiziune Kanal D, acolo unde este angajata de cațiva ani. Teo Trandafir, mama unei fete adoptate pe nume Maia , a facut cariera la postul de televiziune Pro TV, iar de cițiva ani se bucura de mare succes cu emisiunea „Teo Show”,…

- Igor Dodon declara ca Guvernul Moldovei in frunte cu Pavel Filip a comis un act contrar voinței poporului atunci cand a susținut avizul pozitiv privind introducerea in Constitutie a amendamentelor cu privire la orientarea proeuropeana a Republicii Moldova.

- Un incident grav in care au fost implicati taximetristi si soferi Uber a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in Timisoara. Mai multi soferi s-au luat la bataie, fiind nevoie de interventia fortelor de ordine.

- Jessie J și-a șocat fanii dupa ce a intrat intr-un concurs de talente și l-a caștigat. Artista a postat un clip cu momentul in care caștiga pe pagina sa de Twitter. Starul cu numele real Jessica Ellen Cornish a fost intr-o stransa competiție cu cantareații taiwanezi Sam Lee și Angela Chang și rocker-ul…

- Jessie J și-a șocat fanii dupa ce a intrat intr-un concurs de talente și l-a caștigat. Artista a postat un clip cu momentul in care caștiga pe pagina sa de Twitter. Starul cu numele real Jessica Ellen Cornish a fost intr-o stransa competiție cu cantareații taiwanezi Sam Lee și Angela Chang și rocker-ul…

- La doar cateva ore de la anuntul decesului senatorului UDMR Verestoy Attila, au aparut si reactiile persoanelor publice, iar unele dintre ele nu au pastrat linia generala a zicalei ”despre morti numai de bine”. Mircea N. Stoian a fost cel care a avut un comentariu acid, desi el ar fi vrut sa fie plin…

- Jumatate dintre functionarii cu probleme de integritate continua sa activeze in functii publice si chiar sunt avansati. Concluziile respective sunt formulate in studiul „Reactia institutiilor publice la investigatiile jurnalistice: autosesizari multe, rezultate putine”, prezentat de catre Asociatia…

- Un hotel de lux din Dublin, Irlanda a interzis accesul vedetelor de pe YouTube si Instagram, dupa ce unui influencer de 22 de ani i-a fost refuzata propunerea de a primi cazare gratuita timp de cinci nopti, iar aceasta a incercat sa porneasca un scandal in social media la primirea raspunsului, potrivit…

- UPDATE Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat joi ca alimentarea cu energie electrica a fost intrerupta din cauza viscolului in 132 de localitati din 13 judete, fiind afectati 32.000 de consumatori. 'Suntem in fata primului episod de iarna mai serios. (...) In aceasta noapte,…

- Premierul Mihai Tudose a parasit cu fruntea sus sediul PSD dupa ședința Comitetului Executiv al partidului, declarand ca nu regreta și se supune deciziei colegilor de partid, dar nu va asigura interimatul la Palatul...

- Un arbitru a murit in timpul unui concurs regional de atletism desfașurat in Praga. Barbatul a fost lovit in piept cu bila de la aruncarea greutații. Arbitrul Pavel Zeman a incercat sa se fereasca de bila de metal aruncata de un tanar sportiv, insa nu a reusit, conform cbc.ca . Barbatul a fost resuscitat…

- Odata cu trecerea timpului, nu mai este atat de usor sa tii cont de varsta pe care o ai. Invitata in emisiunea The Ellen DeGeneres Show, Helen Mirren a avut parte de un soc in momentul in care a realizat ca nu are varsta pe care a trait cu impresia ca o are de fapt.

- Ministerul Justiției a lansat un concurs de selectare a doi candidați din partea societații civile, pentru funcțiile de membri in Colegiul disciplinar al judecatorilor. Termenul limita pentru depunerea dosarelor este 31 ianuarie 2018, ora 17:00, noteaza NOI.md. Astfel, la concurs pot candida cetațenii…

- "In Romania anului 2018, membra a UE, premierul cere la tv introducerea pedepsei cu moartea și decreteaza ca pedofilul nu e om. Iar cretinii il aplauda. Goebbels ar muri de invidie", a fost comentariul lui Victor Ciutacu. Premierul Mihai Tudose a afirmat miercuri ca pentru anumite infractiuni…

- La scurt timp dupa ce ispita Nicoleta le-a aratat tuturor ca si-a acoperit tatuajul facut in Thailanda alaturi de Catalin, tanarul a reactionat. Blondina a preferat sa isi acopere acel desen cu altceva, iar el s-a filmat cantand.

- Orasul IASI este nominalizat la categoria „orasul anului pentru dezvoltarea industriei IT & Outsourcing din Europa Centrala si de Est (in afara Poloniei)". „Primarul Iasului, Mihai Chirica, a fost invitat de organizatori sa fie membru al juriului si in plus va avea ocazia sa prezinte intr-o sesiune…

- „Domnul deputat bate campii“. Este prima declaratie a ministrului Sanatatii, Florian Bodog, dupa afirmatiile facute miercuri, la DIICOT, de parlamentarul USR Emanuel Ungureanu. Deputatul a sustinut ca in dosarul medicului Mihai Lucan este implicat si actualul ministru al Sanatatii, care l-a ajutat…

- Jandarmeria va scoate la concurs, din luna ianuarie, 151 de posturi. "Indiferent ca esti dinamovist, stelist sau tii cu Viitorul, te poti face jandarm", este mesajul postat de jandarmi pe pagina de Facebook, pentru cei interesati de un loc de munca in Jandarmeria Romana.

- Filosoful Mihai Sora ii condamna pe medicii romani care au facut avere calcand in picioare legile, sanatatea pacientilor si chiar cadavrele acestora, fara nicio remuscare, referindu-se la cazurile Lucan si Burnei. "Dragi prieteni, cunoasteti cu totii secventele acelea de la Animal Planet,…

- Politist local superior – Poliția Locala a Municipiului Targoviște Director financiar contabil – Spitalul Orasenesc Pucioasa Inspector (4 posturi) – Post-ul DAMBOVIȚA: Ce posturi in sistemul bugetar sunt scoase la concurs pe acest final de an apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vicecampionii nationali le-au transmis fanilor si tututor romanilor urari cu ocazia sarbatorilor de iarna. Dupa un an greu, cu zeci de meciuri, sute de antrenamente, mii de ore de pregatire,handbalistii de la CSM Bucuresti se bucura si de cateva zile de relaxare. ”Tigrii” nu puteau pleca…

- MAE a reactionat, vineri, la scrisoarea transmisa de ambasadele a sapte state europene privind modificarea legilor justitiei. Ministerul sustine ca „orice analiza a acestor evolutii trebuie sa tina cont si de un dialog cu reprezentantii din Parlament privind substanta concreta a modificarilor legislative…

- Proiectul de hotarare potrivit caruia in Bucuresti isi vor putea desfasura activitatea de transport in regim taxi doar transportatorii autorizati care au servicii de dispecerat autorizate de municipalitate a fost adoptat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, cu 32 de voturi „pentru” si…

- Cotele defalcate din impozitul pe venit care se transfera primariilor cresc de la 71,5% la 100%. Amendamentul, inițiat de UDMR, a fost votat de comisia de buget-finanțe, vineri seara. Ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa le-a transmis aleșilor locali ca 13 miliarde de lei, reprezentand excentul bugetar,…

- Vocea României încheie cel de-al șaptelea sezon vineri seara, când ultimii patru concurenți ramași în concurs se vor duela pentru marele premiu.Aceasta este prima ediție a emisiunii concurs în care Adrian Despot are rolul de jurat, el înlocuindu-l…