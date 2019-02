Katty Perry s-a logodit cu Orlando Bloom. Iata inelul!

Stiri pe aceeasi tema

- Interpreta Katy Perry si actorul Orlando Bloom s-au logodit. Evenimentul a avut loc chiar de Ziua Indragostitilor. Cei doi au publicat o poza pe Instagram, in care in prim-plan apare un inel cu diamant roz, iar pe fundal, mai multe baloane rosii in forma de inimioare.

- Trilogia „Stapanul Inelelor” a ramas adanc imprimata in mintea fanilor, chiar și la 19 ani de la apariția pe micul ecran. Toata lumea il cunoaște pe Aragorn, cel care i-a fost alaturi lui Frodo Baggins in marea aventura de a distruge Inelul in Muntele de Foc, dar puțini sunt cei care mai știu cum arata…

- Ellie Goulding a dezvaluit ca inelul ei cu diamant, de logodna, este vechi de peste 100 de ani și ca tatal logodnicului ei, Caspar Jopling, l-a ales cu ceva timp inainte de a se logodi, noteaza contactmusic.com. Autoarea hit-ului ‘On My Mind’ se pregatește sa se casatoreasca cu negustorul de arta Caspar…

- Denisa Tanase, una dintre surorile din trupa Bambi, a primit inelul mult-dorit de la iubitul ei, Mircea, cu care traiește o poveste de dragoste perfecta. Cantareața Denisa Tanase traiește o poveste de iubire cu Mircea Branzei , patronul unui salon de infrumusețare. Cei doi formeaza un cuplu de la…