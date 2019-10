Stiri pe aceeasi tema

- Si-a expus fata plina de cicatrici si cusaturi la plaja. Este vorba de modelul Katie Price, care a reusit sa-i ingrozeasca pe cei prezenti cu modul in care arata imediat dupa a saptesprezecea operatie estetica.

- Adelina Pestrițu i-a rupt turta fetiței sale in acest weekend. Micuța Zenaida Maria a implinit varsta de un an și parinții i-au organizat o petrecere ca la carte. Adelina Pestrițu a impartașit cu toata lumea bucuria și emoția momentului. Fosta prezentatoare de televiziune a scris un mesaj emoționant…

- Pavel Florin, 40 de ani, a devenit primul român care participa la liga europeana de Cricket, în timp ce Cluj Cricket Club este prima echipa româneasca care a reușit aceasta performanța. Liderul celor de la Cluj Cricket Club a avut evoluții bune la întrecerea europeana…

- Amalia Nastase nu se mai opreste din slabit. Vedeta a demonstrat ca se poate sa-ti schimbi total stilul de viata, daca vrei. Amalia Nastase si-a etalat noua silueta intr-un body alb si arata extrem de bine!

- Andreea Marin a facut noi declarații despre povestea de iubire pe care o traiește cu Adrian Brancoveanu. Vedeta de televiziune a fost invitata in platoul emisiunii "Rai da' buni", de la Antena Stars, unde a dezvaluit cum este relația sa cu actualul iubit. "E o relatie frumoasa in care fiecare aduce…

- Silvia Chifiriuc a oferit detalii mai puțin cunoscute de la inceputurile poveștii ei de dragoste cu petre Roman, fost premier al Romaniei. Silvia Chifiriuc este actuala soție a fostului premier al Romaniei, Petre Roman. Din mariajul lor a rezultat un copil, un baiețel. Cei doi și-au unit destinele in…

- Naomi Campbell, in varsta de 49 de ani, este obsedata de curațenie. Vedeta și-a șocat fanii atunci cand a postat pe Youtube un filmuleț in care apare facand curat in avion. Vedeta, care de abia urcase in avion, a scos din geanta o pereche de manuși de menaj și șervețele umede și incepe sa ștearga totul…