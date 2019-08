Katie Holmes și Jamie Foxx s-au depărțit după 6 ani de relație Katie Holmes și Jamie Foxx au pus punct relației dupa 6 ani. In ultima perioada cei doi nu s-au mai afișat in public impreuna, iar apropiații susțin ca aceștia nu mai formeaza un cuplu din luna mai, confirma PEOPLE. „Jamie și Katie s-au deparțit”, a declarat o sursa de divertisment muzical. Cuplul a luat-o pe drumuri separate inca din luna mai a acestui an. Cei doi nu au avut nicio reacție cu privire la acest subiect. Știrile despre desparțirea lor vin la trei zile dupa ce Foxx a fost surprins de mana cu cantareața Sela Vave, vineri seara, in timp ce aceștia au plecat de la clubul de noapte… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

