Katie Holmes și Jamie Foxx plănuiesc să se căsătorească la Paris Katie Holmes și Jamie Foxx planuiesc sa se casatoreasca la Paris, dupa o relație de cinci ani, ținuta departe de ochii lumii. Holmes și Foxx, care au o relație de cinci ani, au decis sa iși faca iubirea publica de abia anul trecut. Katie, care a divorțat de Tom Cruise in anul 2012, a inceput o poveste de dragoste cu Jamie un an mai tarziu, in 2013. Potrivit unei surse citate de Radar Online, cuplul planuiește sa se casatoreasca dupa ce Katie (39 ani), l-a convins pe actorul caștigator al unui premiu Oscar, sa se așeze la casa lui. „Paris este orașul in care au decis sa iși faca publica relația… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

