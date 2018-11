Kathimerini: Planul SUA şi rolul Greciei Un organism de colaborare pentru securitatea in Mediterana de Est si in Orientul Mijlociu, cu participarea SUA, se afla deja in curs de constituire. Este posibil ca o astfel de structura sa se bazeze pe formatele trilaterale de colaborare create in anii anteriori in zona de catre Grecia si Cipru cu Israel, Iordania si Egipt. Sectorul energiei reprezinta prin definitie un aspect al securitatii, intrucat se leaga de eforturile mai generale ale americanilor de a promova diversificarea surselor energetice pentru Europa. Daca acest proiect, de inspiratie americana, are sanse sa avanseze, se va vedea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

