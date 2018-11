Kathimerini: Cvadrilaterală balcanică n prezenţa lui Netanyahu Rolul potential al Greciei ca tara-punte intre Mediterana de Sud-Est si Europa, cu Balcanii drept axa intermediara, a fost reliefat de intalnirea la varf de la Varna a tarilor din Balcani, cu participarea liderilor din Grecia, Bulgaria, Romania si Serbia, precum si in prezenta premierului Israelului, Benjamin Netanyahu. Vehicul in acest sens este conducta East Med, care ar putea transporta gaz natural din Israel si din regiunea extinsa a Mediteranei de Sud-Est in Grecia, folosind infrastructura deja existenta a tarii si de aici, trecand prin Balcani, in restul Europei anunta Kathimerini citat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul autostrazii dintre Timișoara și Belgrad a „schimbat” multe guverne și probabil va mai face acest lucru de acum incolo. Zilele trecute s-a facut un pas inainte in ceea ce privește… discuțiile. In mandatul premierului Grindeanu, cele doua guverne, roman și sarb, s-au contrazis,…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a participat vineri la summit-ul Grupului Craiova, in calitate de invitat de onoare, la Varna, Bulgaria. La summit au participat șefii de guverne din Bulgaria, Romania, Serbia și Grecia, care fac parte din Grupul Craiova. Aceasta a fost prima data cand un…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a fost prezenta vineri la summit-ul de la Varna unde s-a propus organizarea comuna a Campionatului Mondial in Romania, Bulgaria, Serbia și Grecia. Liderii celor 4 țari au vorbit in detaliu despre acest subiect la Varna. "Prin intermediul sportului, cooperarea…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit, vineri dimineata, la Varna, cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Acesta a fost invitat la reuniunea la nivel inalt dintre Romania, Bulgaria, Grecia si...

- Israelul vrea sa consolideze relatiile cu Romania, Bulgaria si Grecia, pentru promovarea politicilor israeliene si pentru a modifica "atitudinea ipocrita si ostila a Uniunii Europene", a afirmat premierul israelian, Benjamin Netanyahu, inaintea reuniunii din orasul bulgar Varna. "Plec…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a denuntat joi 'atitudinea ipocrita si ostila a Uniunii Europene' fata de Israel, inainte de a pleca in Bulgaria, unde urmeaza sa se alature unei reuniuni la Varna, la care vor participa Bulgaria, Romania, Grecia si Serbia, informeaza France Presse preluata…

- „Vineri, 2 noiembrie, voi participa la Varna la o noua reuniune la nivel inalt, in format Romania- Bulgaria – Grecia – Serbia. In marja reuniunii a fost invitat sa participe si prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu. Reuniunea va prilejui continuarea dezbaterilor in materie de interconectare…

- "Este ratarea unei mari sanse pentru Romania. In opt august, trebuia sa aiba loc sedinta comuna de Guvern, Romania - Israel, la Bucuresti. Premierul israelian nu face des vizite in afara tarii. In Romania, ar fi venit. A fost demența lui Ludovic Orban, care i-a facut plangere penala Vioricai Dancila…