Stiri pe aceeasi tema

- Lumea filmului este in doliu dupa ce o mare actrița s-a stins din viața. Este vorba despre Katherine MacGregor, cunoscuta pentru rolul pe care l-a interpretat in „Little House on the Prairie” (”Casuța din prerie”).

- A murit Katherine MacGregor, celebra actrița din ”„Little House on the Prairie” (”Casuța din prerie”). Actrița americana avea varsta de 93 de ani și traia la Casa de Film și Televiziune din California. (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!) Katherine „Scottie” MacGregor a fost cunoscuta publicului…

- Dezastru in California, din cauza incendiilor de padure care se tot intetesc si par imposibil de oprit. Bilantul este tragic: 9 oameni au pierit in flacari și un oras intreg, Paradise, a fost distrus aproape complet. Si vorbim de aproximativ 7 mii de cladiri. Acum, focul e la un pas de suburbiile Los…

- Pompierii continua sa lupte cu incendiile care au facut 23 de morti si au distrus mii de case in California, fara a exista inca sperante de a reusi sa controleze focul in curand, relateaza AFP.

- Cel putin noua oameni au murit, dupa ce un incendiu de vegetatie a parjolit cea mai mare parte a unui oras cu aproximativ 30.000 de locuitori din nordul statului California, scrie Associated Press.

- Actorul James Karen a murit la varsta de 94 de ani, in Los Angeles, iar anunțul trist a fost facut de familia lui. Acesta este cunoscut mai ales pentru rolul din filmul de groaza "Poltergeist", in care l-a interpretat pe Mr. Teague. Cunoscutul actor a locuit cu soția sa, Alba Karen, dar…

- Actorul James Karen a murit la varsta de 94 de ani, in Los Angeles, iar anunțul trist a fost facut de familia lui. Acesta este cunoscut mai ales pentru rolul din filmul de groaza „Poltergeist”, in care l-a interpretat pe Mr. Teague Cunoscutul actor a locuit cu soția sa, Alba Karen, dar și cu fiul…

- Miliardarul Paul Allen, fondator in 1975 impreuna cu Bill Gates al gigantului IT Microsoft, a murit luni la varsta de 65 de ani ca urmare a unui cancer, au anuntat familia si compania sa Vulcan intr-un comunicat, relateaza AFP, citata de Agerpres. "Cu o mare tristeţe anunţăm moartea fondatorului…