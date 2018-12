Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle si Kate Middleton pareau cele mai bune prietene in timp ce se indreptau spre biserica St. Mary Magdalene din Sandringham, unde familia regala urma sa asiste la slujba de Craciun, in pofida zvonurilor privind o relatie din ce in ce mai tensionata intre cele doua, informeaza publicatia The…

- Ducesele Kate si Meghan si sotii lor, printii William si Harry, au participat impreuna cu Regina Elisabeta a II-a si Printul Charles la slujba de Craciun din Sandringham. In plus, doamnele familie regale britanice au mers alaturi in ciuda zvonurilor privind relatia tensionata pe care o au.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii britanii a mers și anul acesta, așa cum a devenit deja o tradiție, cu trenul pana la resedinta sa din Sandringham, acolo unde va petrece Craciunul alaturi de familia sa largita. Regina s-a imbracat intr-un palton de cașmir maro și o basma pe cap in timpul calatoriei spre…

- Ducesele Meghan (37 de ani) si Kate (36 de ani) au participat alaturi de sotii lor, Harry (34 de ani) si William (36 de ani) la pranzul anual de Craciun gazduit de Regina Elisabeta la Palatul Buckingham.

- Ducesa Kate Middleton (36 de ani) a avut o aparitie fermecatoare la receptia diplomatica oferita de Regina Elisabeta a II-a la Palatul Buckingham. De la importantul eveniment au lipsit insa Ducii de Susex.

- Ducele si ducesa de Sussex se vor muta din Palatul Kensington intr-o resedinta de pe domeniul Windsor inainte de nasterea primului copil al cuplului, informeaza sambata Press Association. Harry si Meghan se vor muta in Frogmore Cottage, pe domeniul Castelului Windsor, la inceputul anului 2019, a confirmat…