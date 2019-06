Stiri pe aceeasi tema

- Kate Middleton s-a alaturat Familiei Regale britanice la parada Trooping of the Colour, care marcheaza ziua oficiala de naștere a Reginei Elisabeta a II-a. Iar ducesa de Cambridge a stralucit alaturi de soțul ei și de cei trei copii ai lor. Kate a purtat cu aceasta ocazie o rochie galbena semnata Alexander…

- Prințul Harry petrece mult timp calatorind in diferite colțuri ale lumii pentru a-și duce la indeplinire obligațiile regale, precum turnee oficiale sau evenimente caritabile. Acest lucru presupune zile intregi petrecute prin hoteluri, iar ducele de Sussex are o singura cerința vitala cand se afla in…

- Melania Trump a aparut intr-o rochie spectaculoasa, roșie, semnata de casa Givenchy, la o cina in casa ambasadorului Statelor Unite la Londra. Prima Doamna a SUA, in varsta de 49 de ani, l-a insoțit pe soțul ei, Donald Trump, la cina organizata in Casa Winfield. Cuplul prezidențial american a fost insoțit…

- Președintele Statelor Unite ale Americii și soția acestuia, Melania Trump, au facut o vizita oficiala in Marea Britanie, la invitația Reginei Elisabeta a II-a. Pentru prima zi a vizitei, Prima Doamna a Amercii a ales doua ținute elegante și simple. Melania Trump a pașit in Marea Britanie intr-o rochie…

- Prințul William a fost surprins strigandu-și fiica, Prințesa Charlotte, dupa porecla pe care i-a dat-o. Și este chiar draguța și eleganta. William, Kate și cei trei copii ai lor s-au jucat in aer liber, in gradina creata de ducesa de Cambridge, Chelsea Flower Show. Prințul a dovedit ca este un tata…

- Meghan Markle și Prințul Harry vor ca bebelușul lor sa fie un „cetațean global” și sa aiba pașaport american pentru a putea petrece in jur de trei – patru luni pe an in strainatate. Ducele și Ducesa de Sussex ar putea aplica pe cetațenie americana pentru fiul lor și sa faca vizite frecvente in țara…