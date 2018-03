Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 20 de ani, care plecase in Marea Britanie la munca, și-a gasit sfarșitul intr-un mod brutal, dupa ce a fost injunghiat mortal. El a sarit in apararea unui prieten, in timpul unei altercații, iar medicii n-au mai putut face nimic pentru el.

- Casa regala britanica a anuntat joi ca a trimis 600 de invitatii la nunta printului Harry cu logodnica sa, fosta actrita americana Meghan Markle, informeaza DPA si AFP. Invitatiile au fost facute in numele printului Charles, tatal lui Harry, pentru participarea la serviciul religios care…

- Cercetatorii de la Universitatea St. George din Londra au descoperit ca utilizarea pedometrelor, dispozitive pentru numarat pasii, poate avea un efect mai benefic pentru schimbarea stilului de viata pe termen lung, la 3-4 ani dupa efectuarea unui...

- Cu toate ca nu este inca membra a familiei regale, Meghan Markle i s-a alaturat luni in premiera reginei Elisabeta a II-a si altor membri de rang inalt ai casei regale la unul dintre cele mai importante evenimente ale anului pentru monarh, slujba de Ziua Commonwealth, relateaza Press Association. Participarea…

- Meghan Markle a fost insotita de amintirea printesei Diana la primul eveniment oficial la care a participat impreuna cu regina Elisabeta a doua. Cu doua luni inainte de nunta, logodnica printului Harry a purtat palton si bereta albe.

- In Marea Britanie, toata lumea așteapta cu sufletul la gura cele doua mari evenimente din regat: venirea pe lume a noului bebeluș regal și nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Kate se apropie de termen Daca despre a doua știm cu siguranța ca va avea loc pe 19 mai, primul eveniment nu are inca o data…

- Ducesa de Cambridge a iesit pe locul al cincilea, cu 13% din voturi. Un procent de 49% dintre cei intervievati a spus ca aceasta a devenit mai putin pe placul publicului dupa ce s-a maritat cu ducele de Cambridge, iar casatoria a schimbat-o. Printesa Beatrice, fiica ducelui de York, se afla…

- In urma cu nici doua saptamani, in Maternitatea din Baia Mare s a nascut un bebelus care cantarea doar 650 de grame. Adelina Maria este cel mai mic copilas care s a nascut vreodata acolo si a devenit o adevarata provocare pentru medicii si asistentele de acolo.Acestia se straduiesc sa o ajute sa supravietuiasca,…

- Uniunea Europeana are in vedere schimbarea sistemului de vot in chestiuni legate de politica externa. In astfel de situații deciziile ar putea fi luate cu majoritate de voturi in loc de acord unanin, așa cum este cazul in prezent, a declarat ministrul german al Apararii, Ursula von der Leyen, citata…

- Graham a devenit unul dintre cei mai cunoscuți promotori ai creștinismului, dand audiențe in intreaga lume in arene mari, incepand cu Londra in 1954. El a murit la domiciliul sau din Montreat, Carolina de Nord, a declarat purtatorul de cuvant al Asociației Evangheliști Billy Graham. In…

- Regina Elisabeth a II-a a Marii Britanii a avut marti o aparitie surpriza in primul rand al unei defilari de la Saptamana Modei de la Londra, urmarind o prezentare a designerului Richard Quinn, scrie Sky News. Regina, recunoscuta pentru impecabil a participat la prezentarea unuia dintre cei mai emblematici…

- Printul William a fost surprins de jurnalistii prezenti la gala BAFTA, care a avut loc duminica seara, la Londra, in timp ce "se plangea" ca rolul sau din filmul "Star Wars: Ultimii Jedi/ Star Wars: The Last Jedi", de Rian Johnson, a fost taiat la montaj, potrivit nme.com.

- Familia Regala Britanica este analizata la milimetru. Membrii familiei sunt tot timpul sub lupa opiniei publice, iar in ultima vreme persoane precum Prințul William au fost acuzate ca au incalcat anumite protocoale.Prințul William nu ar trebui sa calatoreasca in acelați avion cu micuțul George, fiul…

- Cea de-a 71-a ediție a premiilor BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) a avut loc duminica seara la Royal Albert Hall din Londra, iar Ducesa de Cambridge și Prințul William au fost invitați de onoare la eveniment. Ca in fiecare an, Prințul William și Kate Middleton au sosit pe covorul…

- Premiile BAFTA, supranumite si Oscarurile industriei britanice de film, au fost acordate aseara in cadrul unui mare eveniment organizat la Royal Albert Hall din Londra. Pe covorul rosu si-au faut aparitia actori si actrite celebre, nu doar din Marea Britanie, regizori si producatori de film, precum…

- Printul William si Kate Middleton, aparitia serii la BAFTA Awards 2018 Printul William si Kate Middleton sustin industria britanica de film si au participat si anul acesta la ceremonia de decernare a trofeelor BAFTA. Cei doi si-au facut aparitia pe covorul rosu al evenimentului organizat in Londra,…

- Commonwealthul Natiunilor (grupul de tari sub influenta britanica infiintat inca din 1926) a inceput sa dezbata in secret despre cine va lua locul Elisabetei a II-a, odata ce regina de 91 de ani va muri, noteaza BBC.

- Biroul de presa al printului a dezvaluit cateva detalii despre casatoria lui Harry, care se anunta a fi cel mai urmarit eveniment de gen al anului in Marea Britanie. Ceremonia va avea loc de la ora 12.00, la capela St. George de la castelul Windsor, si va fi oficiata de David Conner, decan…

- Drama fara margini pentru parinții unui bebeluș din Sibiu care a murit, la 13 zile la naștere. Pruncul mult așteptat, Marcus Alexander, a adus bucurie in familia sa, insa starea copilașului nascut sanatos s-a degradat. La doua zile de la externarea din maternitate, mama s-a intors cu baiețelul la spital.…

- Accident nefericit sau sinucidere? Aceasta este intrebarea la care trebuie sa raspunda anchetatorii clujeni, dupa ce la baza unui bloc de pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, din cartierul clujean Maraști, a fost gasit in agonie un tanar de 18 ani. Acesta a cazut sau s-a aruncat de la etajul 11 al imobilului.…

- Elisabeta a II-a, suverana cu cea mai lunga domnie din istoria Marii Britanii, a devenit regina la 6 februarie 1952, dupa moartea regelui George al XVI-lea. Aniversarea a 66-a de ani de domnie a fost salutata cu 41 de salve de tun de catre Trupele regale de artilerie calare in Green Park din Londra…

- Reprezentanti din patru generatii ale familiei regale britanice - regina Elisabeta a II-a si printii Charles, William si George - sunt omagiati printr-o noua moneda ce a fost emisa de Royal Mint, informeaza Press Association. Portrete ale celor patru reprezentanti ai familiei regale din…

- Viktoria Kuznetsova a ramas insarcinata la 15 ani si a pastrat copilul. Cand a venit pe lume bebelusul, fata si-a dat seama ca acesta era o povara prea mare pentru ea. Viktoria voia mai mult sa se distreze decat sa aiba grija de micut. Pe cand baietelul avea doar 9 luni, proaspata mamica l-a…

- Cum mai e puțin timp pina cind iși va stringe in brațe cel de-al treilea copil, Ducesa de Cambridge a inceput sa se intereseze care e cel mai potrivit loc pentru a-i da naștere mezinului familiei. Asta deși primii nascuți, respectiv George și Charlotte, au venit pe lume la The Lindo Wing, la Londra.…

- Printesa Eugenie, fiica cea mica a Printului Andrew, Duce de York, si a lui Sarah, Ducesa de York, se va casatori cu prietenul sau Jack Brooksbank in aceasta toamna, informeaza Press Association. Nepoata reginei Elisabeta a II-a si iubitul ei, cu care are o relatie de sapte ani, isi vor…

- Medicii i-au recomandat sa faca mai multe exercitii fizice, insa nu este de asteptat ca Donald Trump sa mearga la sala de fitness – presedintele american spune ca face destula miscare pe terenul de golf si la complexul de la Casa Alba, a relatat miercuri Reuters, informeaza AGERPRES . “Am parte de exercitii.…

- Ducesa de Cambridge a fost recent la spitalul Great Ormund Street din Londra pentru a-i vizita pe copiii internați aici, ocazie cu care jurnaliștii au putut observa un detaliu nemaiintalnit pana acum la ea. Kate Middleton s-a afișat in public fara celebrul inel de logodna din safir, simbol al uniunii…

- Serviciul de presa de la Palatul Kensington, resedinta oficiala din Londra a printului William si a sotiei sale, a publicat luni doua fotografii realizate de ducesa Kate, care o prezinta pe fiica ei in prima zi de scoala a acesteia. In acele imagini, printesa Charlotte poarta un pardesiu rosu din…

- O romanca in varsta de 44 de ani a fost ucisa, cu mai multe lovituri de cuțit, pe o strada din Londra, chiar de fostul iubit, un barbat de 45 de ani din Vaslui. Cazul a fost prezentat de presa internationala, care relateaza ca femeia ar fi fost atacata de agrersor cand se intoarcea de la serviciu. Barbatul…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a purtat cu ocazia filmarilor la un documentar realizat de BBC celebra coroana regala St. Edward, pentru prima data de la incoronarea sa din anul 1953, informeaza madame.lefigaro.fr. Destinele lor s-au intrepatruns pe 2 iunie 1953. Pe atunci in…

- La fiecare apariție a lor in patru, observam acest lucru: tatal William il ia in grija pe primul nascut, George, de 4 ani, in timp ce Kate Middleton se ocupa mai degraba de mezina cuplului, Charlotte (2). Chiar și in felicitarea lor de Craciun am observat ca cei doi parinți respecta aceasta postura.…

- Un caz ieșit din comun a fost depistat de medicii de la Centrul Mamei și Copilului din Chișinau. In burta unui bebeluș de cinci luni a fost gasit corpul nedezvoltat al fratelui sau geaman. Inițial, medicii credeau ca pruncul are o tumoare in abdomen, ca ulterior sa depisteze ca, de fapt, acesta poarta…

- Foarte indragostiti, printul Harry si frumoasa sa logodnica, Meghan Markle, sunt acum inseparabili. Si, din dragoste pentru actrita, fiul lui Lady Diana a refuzat sa participe la vanatoarea traditionala de Craciun.Marti, 26 decembrie, la doar cateva ore dupa cina din seara sarbatorii Nasterii…

- Tradiționalul mesaj de Craciun al reginei Elisabeta a II-a a fost difuzat de televiziunile britanice. In discursul ei, suverana a vorbit și despre viitoarea membra a familiei regale, actrița americana Meghan Markle. Aceasta s e va casatori cu prințul Harry in luna mai a anului viitor . Meghan Markle…

- Familia regala britanica se afla luni la Sandringham, proprietatea reginei aflata la 160 de kilometri nord de Londra, unde a participat la slujba de Craciun, la care au luat parte si printul Harry si Meghan Markle, proaspat logoditi. Cei doi au stat alaturi de regina Elizabeth si printul Philip, dar…

- Meghan Markle a participat la liturghia de Craciun, alaturi de familia regala britanica. Logodnica prințului Harry se afla la Sandringham, acolo unde regina Elisabeta a II-a iși petrece de ani buni sarbatorile de iarna. Meghan Markle a aparut la braț cu prințul Harry , alaturi de cei doi fiind ducele…

- Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, nu vrea sa-și creasca copiii, pe micul prinț George și pe Charlotte, așa cum dicteaza regina Marii Britanii, iar acest lucru a reușit sa o infurie pe regina Elisabeta a II-a.

