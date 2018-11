Stiri pe aceeasi tema

- Fosta sotie a printului Andrew a declarat, intr-un interviu acordat postului britanic ITV, ca Diana - care si-a pierdut viata in tragicul accidentul de trafic de la Paris in 1997 - si-ar fi dorit sa le 'imbratiseze' pe cele doua tinere care au devenit sotiile fiilor ei si sa le spuna 'va descurcati…

- Familia regala britanica a luat parte la un eveniment anual organizat in memoria soldatilor ucisi in razboi. Royal Festival of Remembrance a avut loc la Royal Albert Hall si a strans laolalta militari, oficiali si regalitati.

- }n primEvara anului 2019, Meghan Markle "i Prin:ul Harry vor deveni pErin:i pentru prima oarE. Cei doi a"teaptE venirea pe lume a unui bebelu", care rEmane de vEzut dacE va fi bEiat sau fatE.

- Pe 12 octombrie, Marea Britanie a sarbatorit cea de-a doua nunta regala a anului. Dupa Prințul Harry și Meghan Markle, Prințesa Eugenie și-a unit, și ea, destinul cu alesul inimii ei. Printre invitați s-au numarat, bineințeles, toți membrii cei mari ai casei regale.

- Sunt mai tot timpul pe drum, indeplinindu-si responsabilitatile regale in orice colt de lume, iar confortul lor, in calatoriile oficiale sau personale, este esential. La ce apeleaza Ducesa de Cambridge si Ducesa de Sussex pentru a-si mentine starea de bine chiar si atunci cand sunt in deplasare? Din…

- Kate are 36 de ani, in timp ce cumnata ei a implinit, in luna august, 37. Ambele ducese sunt niște femei frumoase, admirate de o lume intreaga pentru stilul lor vestimentar elegant. Ce se va intampla, insa, peste ani, cand cele doua soții de prinți vor fi trecut de prima tinerețe? Cand vor depași, de…

- Kate Middleton a fost desemnata cea mai influenta persoana din Marea Britanie, potrivit unui sondaj realizat de site-ul eBay. Ducesa de Cambridge i-a suflat titlul de sub nas cumnatei sale Meghan Markle, considerata la randul ei o apariție fermecatoare de catre stiliști. Topul a fost realizat dupa ce…