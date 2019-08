Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle și Kate Middleton au participat sambata, 13 iulie, la finala turneului de la Wimbledon in care s-au confruntat Simona Halep și Serena Williams. La finalul meciului, ducesa Kate a felicitat-o personal pe Simona Halep. Cele doua ducese, care sunt fane ale acestui sport, s-au aflat in loja…

- Simona Halep (7 WTA, 27 de ani) și Serena Williams (10 WTA, 37 de ani) se lupta de la ora 16:00 in marea finala de la Wimbledon 2019. Partida va putea fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Eurosport. Kate Middleton, Ducesa de Cambridge, și Meghan Markle, Ducesa de Sussex, vor fi in tribuna…

- Kate Middleton (37 ani) a aratat impecabil la o ceremonie istorica la care a participat alaturi de Regina Elisabeta a II-a, la Castelul Windsor. Ducesa de Cambridge a aratat magic intr-o ținuta monocroma in timp ce a stat alaturi de multe alte fețe regale la ceremonia anuala Order of the Garter Service.…

- Cunoscuta sub denumirea "Trooping of the Color", parada marcheaza oficial de peste 260 de ani ziua de nastere a monarhului aflat pe tronul Marii Britanii, iar in acest an la eveniment au luat parte mai mult de 1.400 de militari, aproape 300 de cai si 400 de muzicieni. Parada militara se va…