- Kate Middleton a fost numita noua Patroana a Societații Regale de Fotografie, rol deținut de regina Elisabeta a II-a timp de 67 de ani. Ducesa de Cambridge a stralucit de fericire marți dupa-amiaza, dupa ce s-a aflat ca regina, in varsta de 93 de ani, i-a inmanat aceasta sarcina speciala, noteaza The…

- Kate Middleton a fost criticata de fani, care susțin ca a incalcat protocolul regal in momentul in care i-a aratat gradina Chelsea Flower Show, Reginei Elisabeta a II-a. Ducesa de Cambridge a salutat-o pe bunica soțului sau cu un sarut pe obraz cand aceasta a ajuns la Chelsea Flower Show. Monarhul britanic…

- Regina Elisabeta a II-a (93 ani) cauta social media manager! La doua luni de cand a publicat prima sa postare pe Instagram, Regina cauta un ofițer pentru comunicare digitala, care sa lucreze alaturi de echipa de PR de la Casa Regala. Anunțul a fost publicat pe site-ul oficial al Casei Regale Britanice…

- Un cuplu de tineri, din Bali, au postat pe contul lor de instagram o fotografie in interiorul unei ”piscine inedite”. Fotografia arata cum Kelly sta in mainile iubitului ei, pe marginea bazinului de inot,...

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii e adorata de milioane de oameni din intreaga lume. Copiii, nepoții și stranepoții ii spun mummy (mamico) sau granny (bunicuțo) insa suverana are doar cateva persoane la suflet. In documentarul The Royal Family At War, difuzat recent pe Channel 5, jurnalista Katie…