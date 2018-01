Stiri pe aceeasi tema

- Aflați intr-un turneu de patru zile in Suedia și Norvegia, ultimul inainte ca ducesa sa dea naștere celui de-al treilea ei copil, Ducii de Cambridge au surprins prin ținutele lor de iarna alese pentru o vizita la un meci de hochei in Stockholm. Kate Middleton, in special, a aparut foarte gros imbracata…

- Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, si-a donat parul pentru o cauza nobila. Dupa ce s-a tuns, aceasta a transmis podoaba capilara unei asociații care se ocupa de confectionarea perucilor pentru copiii bolnavi de cancer.

- Insarcinata in șase luni, Ducesa de Cambridge este intr-o forma fizica foarte buna și asta o demonstreaza cu fiecare apariție publica. Este apreciata pentru outfiturile alese cu stil, iar in cele noi mai fotografii Kate Middleton este de-a dreptul ravașitoare. Kate a purtat albastru din cap pana in…

- Cum mai e puțin timp pana cand iși va strange in brațe cel de-al treilea copil, Ducesa de Cambridge a inceput sa se intereseze care e cel mai potrivit loc pentru a-i da naștere mezinului familiei. Asta deși primii nascuți, respectiv George și Charlotte, au venit pe lume la The Lindo Wing, in Londra.…

- Kate Middleton e hotarata sa nasca la castelul Kensington cel de-al treilea copil. Ducesa de Cambridge ar trebui sa nasca in aprilie o fetița. Kate și William vor ca acest moment sa se intample in intimitatea caminului lor pentru a evita haosul declanșat la nașterea prințului George și a prințesei…

- Daca ești insarcinata și vrei sa nu iei prea multe kilograme in plus, Ducesa de Cambridge e un bun exemplu de urmat! “Rețeta” lui Kate este una foarte simpla! Middleton nu sta deloc liniștita.

- Insarcinata in șase luni cu cel de-al treilea copil al sau, Ducesa de Cambridge nu sta deloc liniștita, ci este din ce in ce mai prezenta la evenimente pentru a-și respecta indatoririle regale. Miercuri, dupa ce a facut furori la Spitalul Great Ormond Street, imbracata intr-un superb palton roșu vibrant,…

- Deși cele doua viitoare cumnate au o relație buna, dupa spusele lui Meghan, și chiar ale lui Harry, noi am sesizat deja o rivalitate intre cele doua in ceea ce privește percepția lor de catre simpatizanții regali. In sensul ca aceștia s-au imparțit in doua tabere, una susținand ca Meghan este cea mai…

- Ducesa de Cambridge si sotie a Printului William, Kate Middleton implinește astazi, 9 ianuarie, 36 de ani. Noi te invitam sa descoperi, de ziua Ducesei de Cambridge, cinci lucruri mai puțin cunoscute despre viața ei! Foto – Northfoto

- Insarcinata in luna a șasea, Kate Middleton a fost fotografiata, ieri, in timp ce se indrepta catre slujba de duminica de la biserica de pe domeniul regal de la Sandringham. Am putea spune ca este pentru prima data cand o vedem pe ducesa cu un stomac mai rotund, vizibil chiar și pe sub haina groasa…

- Motivul pentru care printul George al Marii Britanii nu o tine niciodata de mana pe mama lui, ducesa de Cambridge, in fotografiile oficiale ale familiei princiare, ci apare intotdeauna tinandu-l de mana pe tatal lui, printul William, a fost explicat recent de o specialista in stiinte parentale, informeaza…

- Astazi, 4 ianuarie, este prima zi de gradinița a frumoasei Prințese Charlotte. Așa cum au anunțat Ducii de Cambridge inainte de Craciun, inceputul de an 2018 avea sa vina cu schimbari in viața prințesei care va pași pentru prima data intr-o clasa de la gradinița. Este prima zi de gradinița a Prințesei…

- Kate Middleton și regina Marii Britanii au ajuns la cuțite, potrivit Radar Online, care susține ca ducesa de Cambridge nu vrea sa-și creasca copiii, pe micul prinț George și pe Charlotte, așa cum dicteaza Suverana, ci vrea ca aceștia sa se bucure de o copilarie cat mai normal și departe de atenția publicului.…

- Nimeni nu se aștepta ca acum, in toiul Sarbatorilor de Iarna, Ducesa de Cambridge sa mai aiba vreo apariție publica, dat fiind faptul ca, de regula, regalitațile se retrag in aceasta perioada la Sandringham, reședința preferata a Reginei Elisabeta. Vizita surpriza la Opera Regala Ei bine, Kate n-a putut…

- In varsta de doi ani, Printesa Charlotte va merge la o cresa din Capitala Marii Britanii, anuntul a fost facut de Casa Regala a Marii Britanii. "Ducele si Ducesa de Cambridge anunta ca Printesa Charlotte va merge la Willcocks Nursery School din Kensington, in vestul Londrei, din ianuarie".…

- E ultimul an in care ii vedem pe Ducii de Cambridge, pe felicitarea de Craciun, in aceasta formula. Și asta pentru ca, anul viitor, George și Charlotte vor fi nevoiți sa imparta „lumina reflectoarelor” cu cel de-al treilea nascut al Ducilor de Cambridge. Așa arata felicitarea lor de Craciun Pana atunci,…

- Ducele si Ducesa de Cambridge nu sunt vazuti niciodata tinandu-se de mana in public, spre deosebire de Printul Harry si logodnica sa, Meghan Markle, care au aparut tinandu-se de mana si chiar facand gesturi tandru.

- Ducele și Ducesa de Cambridge nu sunt vazuți niciodata ținandu-se de mana in public, spre deosebire de Prințul Harry și logodnica sa, Meghan Markle, care au aparut ținandu-se de mana și chiar facand gesturi tandru. Kate Middleton și Prințul William sunt destul de rezervați cand vine vorba de demonstrații…

- In timp ce soțul ducesei de Cambridge a hotarat sa mearga la premiera filmului "Star Wars", Kate Middleton a fost la un adapost din nordul Londrei, spune stirileprotv.ro. Ducesa s-a facut remarcata cu o ținuta care lasa sa se vada burtica de viitoare mamica. Aceasta a preluat rolul lui Moș…

- Ducesa de Cambridge este mai radioasa pe zi ce trece, semn ca sarcina evolueaza ca la carte, iar ea se simte foarte bine. De altfel, a revenit rapid la indatoririle regale dupa o scurta pauza pe fondul grețurilor matinale. Insarcinata cu cel de-al treilea copil al sau cu Prințul William, Kate Middleton…

- Marți seara imbraca haine de gala la recepția organizata la Palatul Buckingham , moment in care Kate Middleton a purtat una dintre cele mai de seama bijuterii moștenite de la Prințesa Diana, o tiara spectaculoasa. Astazi insa, Ducesa de Cambridge și-a facut din nou apariția, de data aceasta in haine…

- O seara prețioasa la Palatul Buckingham! Familia regala a Marii Britanii a luat parte la recepția diplomatica, organizata anual de catre Reginei Elisabeta a II-a. Ducele și Ducesa de Cambridge, dar și Prințul Charles și Ducesa de Cornwall au fost printre invitații de seama! Ducesa de Cambridge a purtat…

- Ducesa de Cambridge a revenit la indatoririle regale, iar acum programul ei este din ce in ce mai incarcat, caci participa la unul sau doua evenimente, aproape in fiecare zi. Insarcinata in patru luni, Kate Middleton este protagonista unei interesante parade de moda, schimband ținute de la cele mai…

- Unchiul ducesei Kate Middleton, sotul printului William, a fost condamnat marti de o instanta britanica la munca in folosul comunitatii, plata unei amenzi de 5.000 de lire si la 20 de sesiuni de reabilitare, dupa ce si-a lovit sotia in timpul unei dispute, luna trecuta, scrie BBC.

- „Eu si William suntem extrem de incantati. Este un moment minunat pentru orice cuplu, iar noi le uram toate cele bune si speram sa se bucure de acest moment fericit", le-a spus ducesa de Cambridge reporterilor. Kate Middleton, in varsta de 35 de ani, a vizitat muzeul cu scopul de a afla mai multe despre…

- Printul Harry al Marii Britanii (32 de ani) si actrita americana Meghan Markle (36 de ani) si-au anuntat logodna printr-un comunicat oficial transmis de Palatul Kensington, pe 27 noiembrie. La sccurt timp dupa acest anunț, Prințul Harry a transmis un mesaj pe Twitter, alaturi de doua fotografii in care…

- Acum ca nu mai incape indoiala ca Meghan Markle va deveni soția Prințului Harry, o alta intrebare se afla pe buzele supușilor regali: ce titulatura va purta actrița dupa ce va intra in familia regala britanica? Au anunțat ca sunt logodiți și ca se casatoresc in primavara anului viitor Ei bine, presa…

- Dupa ultimele apariții in care arata vizibil obosita și afectata de programul incarcat și de cea de-a treia sarcina, Kate Middleton și-a luat revanșa vineri seara la gala Royal Variety Performance in Londra. Insoțita de Prințul William, ducesa a fost de-a dreptul fabuloasa și a uimit pe toata lumea…

- Kate Middleton a preferat sa stea depare de lumina reflectoarelor și sa renunțe la indatoririle regale din cauza grețurilor matinale, acum defileaza din nou. Kate pare uneori depașita de situație și nici macar machiajul nu ii mai poate ascunde semenele de oboseala. Ducesa de Cambridge este…

- Intrarea unui „muritor de rand” intr-o familie regala nu este ceva nou. De-a lungul vremurilor, astfel de lucruri s-au mai intamplat, dar, pana la urma, unii au dovedit ca merita sa faca parte din respectiva casa regala. Un exemplu recent poate fi Kate Middleton care a devenit ducesa dupa ce s-a maritat…

- Ca și in cazul sarcinilor anterioare, orice apariție a Ducesei de Cambridge in perioada graviditații este un eveniment urmarit in detaliu de catre admiratorii sai. Iata ca, dupa o perioada in care Kate Middleton a preferat sa stea depare de lumina reflectoarelor și sa renunțe la indatoririle regale…

- Orice noua apariție a ducesei insarcinate este un eveniment. Iar cea de azi, in care o Kate insarcinata in patru luni și-a insoțit soțul, pe Prințul William, la o fabrica Jaguar din Birmingham, nu a fost mai prejos. Ducesa in varsta de 35 de ani și-a facut apariția intr-o haina neagra și sobra de la…

- Prințul George, fiul prințului William și al lui Kate Middleton, ducesa de Cambridge, va avea propriul personaj de desene animate in seria ''Pompierul Sam'', potrivit ediției online a revistei Closer. Seria de desene animate ''Pompierul Sam'', difuzata de 30 de ani în 155 de țari…

- O perioada a stat departe de atenția publica din cauza grețurilor matinale, insa acum Ducesa de Cambrdige este mai prezenta ca oricand, gata sa-și reia indatoririle regale. Kate Middleton i-a incantat din nou pe fani cu o noua apariție publica, de data aceasta la Centrul pentru copii Hornsey Road, locație…

- Gary Goldsmith, unchiul lui Kate Middleton, a recunoscut marți, in fața instanței ca și-a lovit soția intr-o seara cand se intorceau acasa de la o gala caritabila, scrie The Sun. In varsta de 52 de ani, Goldsmith, este fratele mai mic al mamei ducesei de Cambridge, soția prințului William. El a pledat…

- Kate Middleton reușește sa surprinda cu fiecare apariție in public și, intotdeauna, ținutele sale au fost impecabile și au atras admirația și aprecirea tuturor. De aceasta data, iata ca Ducesa de Cambridge a reușit sa ne surprinda cu o schimbare de look. Prezenta la evenimentul memorial Remembrance…

- In weekend, Ducesa de Cambridge a fost iar in centrul atenției, in cadrul unei serii de evenimente de comemorare a celor care și-au pierdut viața in conflictele armate. Se pare ca a trecut cu brio peste etapa mai grea a sarcinii in care suferea de grețuri matinale și care, de altfel, a impiedicat-o…

- Kate Middleton se pare ca a trecut peste acea perioada dificila din sarcina cu greturi matinale, caci incepe sa-si reia indatoririle regale si sa participe, spre satisfactia fanilor, la cat mai multe evenimente oficiale. Aseara, Ducesa de Cambridge a fost in centrul atentiei la o gala caritabila in…

- Toata lumea se așteapta la o noua logodna regala, nu-i așa? Ei bine, dupa ce s-a tot zvonit ca marea veste va fi facuta publica luna aceasta, sunt voci care se indoiesc ca lucrul acesta se va intampla foarte curand. O sursa bine conectata la palat a declarat pentru site-ul Daily Beast ca Prințul Harry…

- Ieri, Kate Middleton a convocat o ședința de urgența la Palatul Kensington. Ducesa de Cambridge le-a adresat celor din Fundația Regala cateva probleme care o preocupa, dar și planurile ei de viitor. Fara sa anunțe inainte, soția Prințului William a pus la cale o intalnire cu reprezentanții Fundației…

- Cu toate ca are doar patru ani, Prințul George are deja un sport preferat, dupa cum a dezvaluit mama lui, Kate Middleton. Ducesa a aparticipat recent la o acțiune de promovare a tenisului in randul copiilor, iar cu aceasta ocazie a vorbit și despre interesul fiului ei pentru „sportul alb”. Insarcinata…

- Kate, ducesa de Cambridge, e din nou cap de afis in stirile zilei. De data aceasta, pentru ca a aparut prima oara singura in public, de cand a anuntat ca e insarcinata cu al treilea copil.

- Prințul George a moștenit apetitul pentru sport de la parinții sai. Mama sa, Ducesa de Cambridge, a dezvaluit, in cadrul unui eveniment oficial de ieri, ca micuțul vlastar regal dorește sa ia lecții și ca și-a ales deja un sport favorit. Kate vrea sa-i dea lecții de tenis fiului sau Kate Middleton a…