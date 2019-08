Kaspersky: Peste 50% dintre solicitarile de raspuns la incidente sunt facute dupa ce raul cauzat de atac este deja complet Aproximativ 56% dintre cererile de raspuns la incidente (IR) procesate de expertii Kaspersky in 2018 au fost facute dupa ce organizatia respectiva s-a confruntat cu un atac care a avut consecinte vizibile, cum ar fi transferuri de bani neautorizate, statii de lucru criptate de ransomware si indisponibilitatea serviciilor. 44% dintre solicitari au fost procesate dupa detectarea unui atac, intr-o etapa timpurie, salvand clientul de consecinte potential severe. Aceste concluzii fac parte din cel mai recent raport Kaspersky de analiza a raspunsului la incidente. Se considera adesea ca masurile in… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

