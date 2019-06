Kaspersky dă detalii despre atacul cibernetic la care e supusă România: 'Tendinţă îngrijorătoare la nivel global' Atacul asupra spitalelor din Romania face parte dintr-o tendinta ingrijoratoare la nivel global si au mai fost cazuri similare in tari ca SUA sau Germania, potrivit reprezentantilor Kaspersky. "Pana in acest moment, nu stim exact ce ransomware a cauzat atacul din Romania. Conform unei ipoteze a SRI, este vorba de BadRabbit, un ransomware mai vechi. (...) In multe cazuri de ransomware, succesul acestora se bazeaza pe 4 mari tipuri de probleme: nu pe toate sistemele din retea ruleaza un antivirus; sistemele de operare sunt vechi si neactualizate; parolele folosite de administrator si utilizatori… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atacul asupra spitalelor din Romania face parte dintr-o tendinta ingrijoratoare la nivel global si au mai fost cazuri similare in tari ca SUA sau Germania, potrivit reprezentantilor Kaspersky. Atac cibernetic la Spitalul "Victor Babes" din Capitala. Ce se intampla cu pacientii si ce spune…

- Atacul asupra spitalelor din Romania face parte dintr-o tendinta ingrijoratoare la nivel global si au mai fost cazuri similare in tari ca SUA sau Germania, afirma reprezentantii companiei de securitate IT Kaspersky.

- Atacul asupra spitalelor din Romania face parte dintr-o tendinta ingrijoratoare la nivel global si au mai fost cazuri similare in tari ca SUA sau Germania, potrivit reprezentantilor Kaspersky. "Pana in...

- "Pana in acest moment, nu stim exact ce ransomware a cauzat atacul din Romania. Conform unei ipoteze a SRI, este vorba de BadRabbit, un ransomware mai vechi. (...) In multe cazuri de ransomware, succesul acestora se bazeaza pe 4 mari tipuri de probleme: nu pe toate sistemele din retea ruleaza un…

- Patru spitale din tara sunt afectate de ransomware ul BadRabbit 4, anunta reprezentantii SRI, care precizeaza ca pentru oprirea acestuia este suficienta instalarea oricarui antivirus recunoscut in domeniu, informeaza Agerpres.ro 39; 39;Din datele pe care le detinem pana acum, urmare a semnalarilor primite…

- Rata somajului in Uniunea Europeana a fost de 6,4% in aprilie, stabila comparativ cu luna precedenta, si in scadere fata de 7% in perioada similara din 2018, arata datele publicate marti de Oficiul european de Statistica (Eurostat), informeaza AGERPRES . Acesta este cel mai redus nivel al ratei somajului…

- Rusia va adopta masuri asimetrice, ca raspuns la actiunile tarilor NATO la granitele Federatiei Ruse, a avertizat miercuri ministrul apararii rus Serghei Soigu in cadrul Conferintei de securitate de la Moscova, care si-a inceput lucrarile si va dura pana vineri in capitala rusa, potrivit agentiei…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 360 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Olanda – 103 locuri de munca: 45 lucratori in sere, 45 culegator capșuni, 13 culegator sparanghel; Germania – 90 locuri de munca: 15 operator spalari industriale, 10…