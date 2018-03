Stiri pe aceeasi tema

- Fosta soție și fiica lui au murit in aceeași zi, la un interval de jumatate de ora, ambele in accidente de circulație. Barbatul s-a prabușit cand a aflat despre tragedie și iși reproșeaza za s-a desparțit de aceea care i-a fost partener de viața. Coșmar se poate numi acea zi! Și fosta soție, și fiica…

- Lovitura dura pentru un artist de la noi. Dupa ce s-a aflat in presa ca tatal sau se afla pe patul de moarte, dupa ce a primit un diagnostic sumbru de la medici: carcinom hepatocelular, o boala a ficatului, Karym primeste o noua lovitura. Artistul este in doliu! Varul artistului si-a pierdut fiul in…

- Nimeni nu mai daduse de Israela timp de 5 zile, iar avocata ei a chemat autoritațile pentru a sparge ușa casei. Israela Vodovoz a fost gasita fara suflare in baie. Israela Vodovoz a devenit celebra cand a inceput relatia cu Liviu Arteni, un barbat cu 22 de ani mai tanar decat ea. Dupa o relatie…

- In urma cu doua saptamani lumea cantaretului Karym, cel care a lansat cu Celia piesa „La doua capete”, a fost data peste cap, atunci cand tatal lui a fost diagnosticat cu carcinom hepatocelular, o boala cumplita a ficatului care a rapus-o și pe Denisa Raducu. Artistul a vorbit despre momentele dureroase…

- Șoc și multe lacrimi marți dimineața la Colegiul „CD Loga”. Una dintre cele mai iubite profesoare de catre elevi, Johanna Schweighoffer s-a stins din viața in noaptea de luni spre marți. Nu era bolnava, dar luni s-a simțit rau și s-a internat la spital.

- Doliu in lumea fotbalului din Romania! Fostul jucator Emerich Hirmler a murit, luni seara (5 martie), la varsta de doar 58 de ani. Boala de care suferea nu l-a iertat pe fotbalistul, care a fost foarte apreciat in anii ’80, jucand nu mai putin de 11 ani pentru „Batrana Doamna” UTA. Emerich Hirmler a…

- Celia, colega de scena a lui Karym, cu care, in 2017, a lansat melodia “La doua capete”, i-a transmis un mesaj de incurajare artistului, dupa ca tatal acestuia sufera de aceași boala care a rapus-o pe Denisa Raducu. “Capul sus, Karym! Viața ne invața sa depașim toate incercarile ei, important e sa ramanem…

- Indian Wells, unul dintre cele mai importante turnee din circuitul WTA, incepe, luni, 5 martie. Eugenie Bouchard (locul 115) și Victoria Azarenka (locul 203) vor participa la competiție datorita organizatorilor, care le-au oferit celor doua sportive cate un wildcard. Indian Wells 2018. La turneul american…

- Veste șocanta din Italia! Davide Astori (31 de ani), capitanul Fiorentinei, a murit inaintea meciului pe care echipa sa trebuia sa-l joace pe terenul lui Udinese, in etapa a 27-a din Serie A TIM, anunța Digi Sport.Fundașul Fiorentinei a decedat noaptea trecuta, in camera sa de hotel, cel mai probabil…

- Maria Tudor, o cantareața de muzica populara, a murit vineri, 2 martie, la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de 71 de ani. Potrivit unor surse apropiate de familia regretatei artiste, Maria Tudor a murit in somn. Interpreta avea programat un spectacol pe data de 7 martie. „A intrat in camera…

- Aflata in India, țara natala a iubitului ei, Iulia Vantur a primit o veste dramatica. Indurerata de pierderea persoanei importanta din viața ei, partenera lui Salman Khan a facut public un mesaj emoționant. Fanii i-au scris imediat mesaje de condoleanțe. Iulia Vantur a primit cu multa tristețe moartea…

- Lewis Gilbert, regizor britanic cunoscut pentru filmele „Alfie”, „Educating Rita” și trei producții din seria James Bond, a murit la varsta de 97 de ani, informeaza BBC. Nascut la Londra in 1920, Gilbert și-a inceput cariera ca actor inainte de a regiza filme de razboi precum „Reach for the Sky” și…

- Doliu in sport! Un boxer celebru s-a stins din viața la numai 31 de ani. Dupa ce a caștigat in fața adversarului sau, sportivul parea mai fericit ca niciodata și a stat de vorba cu jurnaliștii imediat dupa meci. Cu toate acestea, la scurt timp dupa, barbatului i s-a facut rau atunci cand s-a intors…

- Independența presei a primit o lovitura dura dupa ce un jurnalist, dar și logodnica acestuia au fost uciși in casa lor. Jurnalistul a primit in dese randuri amenințari cu moartea din cauza anchetelor pe care le facea.

- Eddy Amoo, membru al formației britanice de soul The Real Thing, a incetat din viața la varsta de 74 de ani. Tristul anunț a fost facut de membrii trupei din care a facut parte. Cantarețul a murit in cursul zilei de vineri. “Cu mare tristete anuntam vestea trecerii in nefiinta a fratelui nostru, sursa…

- Lumea filmului este in doliu dupa ce actrița Nenette Fabray, devenita celebra in urma rolului pe care l-a avut in muzicalul “Love life”, a decedat la varsta de 97 de ani. Tristul anunț a fost facut de Jamie MacDougall, fiul artistei. Nenette Fabray și-a dat ultima suflare in locuința ei din Palos Verdes,…

- O vloggerița cunoscuta in Statele Unite ale Americii a fost rapusa de temutul cancer, deși, in urma cu ceva timp, a susținut ca s-a vindecat cu ajutorul unei diete vegane și sucuri din legume. Ea avea un cont pe YouTube numit „Mari and Liz”, pe care il deținea cu nepoata ei. Din nefericire, tanara a…

- Un sportiv de la clubul de kickboxing condus de luptatorul Daniel Mocanu a murit marți la doar 23 de ani. Gheorghe Stelian s-a stins din viața in condiții suspecte. Acesta a mancat, a ieșit in curte și, dintr-o data, a cazut la pamant. Medicii au venit imediat sa-i acorde…

- Pro Romania, partidul infiintat de Victor Ponta si Daniel Constantin, a primit astazi personalitate juridica.Citește și: Liviu Dragnea: Nu vreau sa colaborez cu președintele Iohannis pe tema justiției ”Un nou inceput! Pro Romania a primit astazi personalitate juridica. Au fost noua…

- Jack Benny, unul dintre cei mai mari comedianți din istoria SUA, s-a stins in octombrie 1974. Cancer. Dupa ingropaciune, soția sa, faimoasa Mary Livingstone, romanca, a inceput sa primeasca un trandafir roșu, in fiecare zi, pana la decesul ei, in iunie 1983. Cei de la florarie au infirmat-o ca Jack…

- Lumea sportului este in doliu dupa ce Serghei Litvinov, legendarul aruncator de ciocan, a murit la varsta de 60 de ani, dupa o ședința de antrenament. Acesta a fost campion olimpic la Seul in anul 1988 și, de-a lungul carierei, a realizat multe performanțe. „El a decedat subit. Litvinov era pe bicicleta…

- Fetița de noua ani bolnava de cancer, ai carei parinți au refuzat sa o trateze, a murit Fetita de noua ani din localitatea Bohotin, comuna Raducaneni, care suferea de cancer renal si ai carei parinti au refuzat sa o mai trateze a murit. Fata suferea de cancer renal in faza avansata inca de la varsta…

- Marele etnolog Kallos Zoltan – Cetațean de Onoare al Județului Cluj, o personalitate marcanta a vieții culturale clujene, recunoscuta la nivel național și internațional, a trecut la cele veșnice. Pentru merite deosebite și pentru intreaga sa contribuție la valorificarea tezaurului romanesc și maghiar,…

- Doliu in ROMANIA! O indragita actrita a murit. S-a stins imediat dupa ce si-a serbat ziua de nastere Una dintre cele mai talentate si mai prolifice scenografe ale teatrului romanesc, Doris Jurgea, a murit la varsta de 97 de ani, la doar 10 zile dupa ziua de nastere. Doris Jurgea s-a nascut pe data de…

- In 1928, pe cand avea doar 16 ani, Meryl Dunsmore, o tanara din Toronto, Canada, a primit o felicitare de Valentine's Day. N-a putut afla de la cine este. Un admirator secret care, vreme de...60 de ani avea sa repete gestul. La moartea femeii, conform celor de la ”Toronto Star”, la cimitir a ajuns un…

- Vic Damone a murit, duminica (11 februarie), la varsta de 89 de ani. Celebrul cantaret american s-a stins din viata in urma unor complicatii cauzate de o boala respiratorie. Nascut cu numele Vito Farinola intr-o familie italiana din Brooklyn, Damone s-a facut cunoscut interpretand balade. Artistul era…

- Este doliu la Hollywood! Un actor american care s-a remarcat in productii precum serialele „Culisele puterii/ House of Cards” si „Cartelul Crimelor/ The Wire”, actorul Reg E. Cathey, a murit la varsta de 59 de ani, scrie NEWS.RO, citand hollywoodreporter.com.Citeste si: Consilierul MAZILIT…

- Fotbalistul Liam Miller, fost jucator la Manchester United și Celtic, a murit la varsta de 36 de ani, in urma unei scurte batalii cu cancerul pancreatic. In luna noiembrie, mijlocașul care a imbracat de 21 de ori tricoul naționalei Irlandei și a inscris un gol pentru echipa sa, a fost diagnosticat…

- Ionut si Loredana, fosti concurenti la „Mireasa pentru fiul meu”, trec prin clipe grele. Cei doi tineri sunt in doliu, dupa ce unchiul lui s-a stins din viata. Ionut si Loredana, fosti concurenti la „Mireasa pentru fiul meu”, si-au schimbat fotografia de profil de pe o retea de socializare cu una de…

- Romanciera americana Ursula K. Le Guin, considerata unul dintre cei mai importanti scriitori de science fiction, a murit luni, la varsta de 88 de ani, a anuntat marti familia ei prin intermediul contului sau oficial pe Twitter, scrie realitatea.net.

- Chitaristul evreu Coco Schumann, care a avut o cariera de peste sapte decenii in muzica swing si jazz si care a supravietuit mai multor lagare de concentrare naziste, a murit la varsta de 93 de ani, a anuntat, luni, casa lui de discuri.

- Sotia cantaretului Paul Young, Stacey, a murit la varsta de 52 de ani, dupa doi ani de lupta cu o forma agresiva de cancer. Vestea a fost data de catre familie, printr-un comunicat public. „Cantaretul Paul Young a anuntat, astazi, ca sotia sa, Stacey Young, din pacate, a murit dupa o lupta…

- Senatorul UDMR Verestoy Attila a murit marti seara la varsta de 63 de ani. Mai mulți lideri politici și-au exprimat regretele dupa trecerea acestuia in neființa. Fostul presedinte al UDMR Marko Bela a anunțat ca regreta moartea senatorului Verestoy Attila, care ii era prieten si fondator al Uniunii,…

- Vesti triste in lumea muzicii! Indragita artista, Lari White, a murit la varsta de 52 de ani. Cantareata fusese diagnosticata cu o forma rara si agresiva de cancer in luna septembrie a anului trecut.

- Prezentatorul de televiziune Cosmin Cernat a avut parte de o drama imensa in viața lui, atunci cand și-a pierdut mama, care a fost rapusa de cancer. Cosmin Cernat este cunoscut din postura de prezentator al emisiunii Exatlon Romania , de la Kanal D, dar și de comentator sporti. Un secret dureros despre…

- John Barton, care a lucrat la Royal Shakespeare Company de la momentul înfiintarii ei împreuna cu Peter Hall în 1960, a murit joi dimineata, la vârsta de 89 de ani, a anuntat RSC, potrivit Press Association. Directorul artistic al RSC, Gregory Doran, a declarat…

- Juan Carlos Garcia, fostul fundas al echipei Wigan Athletic si al nationalei din Honduras, a murit la varsta de 29 de ani, a anuntat, marti, echipa britanica pentru care a evoluat. Fostul fotbalist fusese diagnosticat cu leucemie in 2015, scrie Mediafax.ro.

- Ellie Walsh, in varsta de 18 ani, din Lincoln si-a petrecut Ajunul Craciunului cu prietenii ei, dar trei zile mai tarziu a fost transportata la spital, unde a fost operata de urgenta, dupa ce doctorii au descoperit ca avea o tumora stomacala, scrie stirileprotv.ro. Citeste si Pensiunea unde…

- Medicii din Timisoara i-au facut toate investigatiile fetitei de opt ani care este bolnava de cancer si ai carei parinti au fost obligati de instanta sa o duca la spital si au decis ca in faza in care se afla acum, cu o tumora care a metastazat, nu i se poate face un transplant medular, astfel ca…

- Portarul unei echipe belgiene de fotbal de amatori se afla de marti în coma artificiala dupa ce a primit o lovitura la cap în timpul unui antrenament, informeaza site-ul walfoot.be. Seppe Goossens, portarul în vârsta de 20 de ani al formatiei FC Park Houthalen,…

- Petre Deca a cucerit in 1961 titlul de campion balcanic si ulterior a primit distinctia de maestru de emerit al sportului. La varsta de 50 de ani, fostul pugilist a alergat la un maraton al veteranilor. Nu a primit din partea Federatiei Romane de Box decat o diploma pentru merite deosebite,…

- Deputatul PNL Florin Roman a declarat, luni, ca PSD-ALDE a dat alesilor locali „cea mai grea lovitura” prin respingerea amendamentului care prevedea cresterea de la 71,5% la 100% a cotelor defalcate din impozitul pe venit care se transfera catre bugetele locale, afirmand ca UDMR a facut jocurile.