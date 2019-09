Stiri pe aceeasi tema

- Principala favorita la Zhengzhou Open, Karolina Pliskova a reușit, vineri, sa se califice în semifinalele competiției, rezultat în urma caruia a depașit-o pe Simona Halep în clasamentul pentru Turneul Campioanelor (a urcat pe doi).Jucatoarea din Cehia s-a impus în trei seturi,…

- Australianca Ashleigh Barty, locul I WTA, este prima jucatoare calificata la Turneul Campioanelor, finala sezonului, care reuneste cele mai bune opt sportive la simplu si cele mai bune opt echipe de dublu, in 2019.

- Simona Halep a declarat ca a simtit dureri la glezna stânga si de aceea a decis sa nu evolueze la turneul de categorie Premier de la Zhengzhou, scrie News.ro."Sunt dezamagita sa ma retrag de la Zhengzhou Open, deoarece abia asteptam sa joc într-un nou oras pentru prima data.…

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) a luat decizia sa se retraga pentru o perioada. Ea nu va participa la turneul WTA de la Zhenghzou, care incepe lunea viitoare.Halep era inscrisa pe lista participantelor, dar și-a schimbat optica dupa eliminarea de la US Open: ea s-a retras de la competiția…

- Elina Svitolina (5 WTA) a invins-o, marti, pe britanica Johanna Konta (16 WTA), scor 6-4, 6-4, si s-a calificat in semifinalele competitiei de la Flushing Meadows. In urma acestui rezultat, jucatoarea din Ucraina le-a depasit pe Simona Halep si Naomi Osaka in clasamentul WTA (si-a asigurat pozitia a…

- Simona Halep a participat alaturi de alte jucatoare importante din circuitul WTA la un clip video amuzant realizat de organizatorii Rogers Cup in care sunt oferite sfaturi tinerelor jucatoare pentru conferintele de presa, anunța MEDIAFAX.Citește și: Ieșire scandaloasa a unui fost candidat…

- Cea mai buna jucatoare din istoria Romaniei straluceste intr-o perioada in care sportul-alb devine tot mai puternic din punct de vedere finanicar. US Open si Turneul Campioanelor tocmai au anuntat premii-record pentru acest an.

- ​Simona Halep se menține în aceasta saptamâna pe locul 7 în clasamentul WTA, sportiva noastra având 4.063 de puncte. România are trei jucatoare în TOP 100 (Halep, Buzarnescu și Cîrstea).Jucatoare din România în clasamentul WTA de simplu: 7…