Karl Lagerfeld, rapus de cancerul pancreatic

- Boala cea mai temuta a secolului in care traim, cancerul este una dintre afectiunile cel mai greu de depistat si de tratat. Cancerul pancreatic este una dintre afectiunile maligne, cu o rata a mortalitatii foarte mare, pentru ca, adesea, este descoperit atunci cand deja este intr-un stadiu avansat.

- Muzicianul Leo Iorga, fostul solist al trupei Compact B, in varsta de 54 de ani, s-a luptat cu cancerul timp de opt ani. Dupa ultimul control, medicii i-au spus ca boala a recidivat și ca are o tumora in stadiul 3-4 la singurul plaman ramas.

- Este doliu in PSD. Fostul secretar de stat Cristian Videscu a murit, la varsta de 37 de ani, rapus de o boala cumplita. Anunțul a fost facut de Mihai Fifor, printr-un mesaj postat pe pagina de Facebook.

- Cancerul de colon face ravagii printre romani. Este cel mai intalnit tip de cancer in randul doljenilor. Boala afecteaza in special persoanele supuse unor conditii stresante, suprasolicitante, care urmeaza anumite regimuri de slabit, se alimenteaza excesiv sau isi priveaza organismul ...

- Nicolae Iorga, fost senator PRM, a murit joi dimineața, fiind rapus fulgerator de boala. Filiala din care a facut parte, prin vocea președintelui ei, a facut anunțul. "Filiala Brașov a PRM este...

- A inventat una dintre cele mai eficiente imuno-terapii oncologice din lume si in urma cu nici o luna a primit echivalentul ... The post Timiseanul care e pe cale sa trateze cea mai grea boala a omenirii – cancerul appeared first on Renasterea banateana .

- Este doliu in lumea muzicii populare, dupa ce un cantaret destul de cunoscut la noi a fost rapus de o boala cumplita. Este doliu in lumea muzicii populare, dupa ce un cantaret a murit la varsta de 31 de ani. Este vorba despre Ionel Lucian Sipos, care era si directorul unui ansamblu cunoscut. Familia…

- CUTREMURATOR! O femeie a invins cancerul, dar s-a spanzurat! Ea a decis sa-și ia viața dupa ce a crezut ca ….. O femeie in varsta de 43 de ani s-a sinucis din greșeala. Ea a invins recent, in 2015, cancerul, dar și-a luat viața dupa ce a crezut ca teribila maladie a recidivat. Dawn Cheetham, in varsta…