- Karl Lagerfeld avea de mai multa vreme probleme de sanatate, iar pe 22 ianuarie nu a putut participa la show-ul Channel de la Saptamana Modei de la Paris, unde a fost prezentata colectia de primavara-vara 2019. Una dintre cele mai faimoase personalitati din istoria modei, Karl Lagerfeld indeplinea…

- Karl Lagerfeld, creatorul casei Chanel, a murit marti la varsta de 85 de ani, anunta Paris Match. El fusese internat de urgenta luni seara la un spital din Paris. Zvonuri cu privire la moartea sa au circulat inca de luni, dar au fost des...

- Karl Lagerfeld a murit la varsta de 85 de ani, potrivit presei din Franța. Designerul care a fost director creativ pentru casa de moda Chanel s-a stins dupa mai multe probleme de sanatate. Zvonurile ca Lagerfeld nu se simte bine au aparut in luna ianuarie a acestui an, dupa ce el a lipsit de la propriul…

- Creatorul de moda Karl Lagerfeld a murit la varsta de 85 de ani, dupa ce starea sa de sanatate s-a deteriorat in ultimele saptamani. Legendarul Karl Lagerfeld, directorul creativ al casei de moda Channel, a murit in dimineata zilei de 19 februarie intr-un spital din comuna pariziana Neuilly-sur-Seine,…

- Karl Lagerfeld, creatorul casei Chanel a murit marti la varsta de 85 de ani, anunta Paris Match, potrivit B1 TV. El fusese internat de urgenta luni seara la un spital din Paris.O adevarata legenda a modei internationale, Karl Lagerfeld conducea casa de moda Chanel din 1983. Zvonuri…

- Designerul Karl Lagerfeld a absentat marti dimineata la prima prezentare a unei colectii haute couture a casei Chanel in cadrul Saptamanii Modei 2019, realizata intr-un decor care a imitat o vila italiana cu piscina, instalata sub cupola din sticla a Grand Palais din Paris, informeaza AFP. Foto: (c) IAN…

