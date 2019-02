Karl Lagerfeld, cauza morţii. Raportul medicilor în privinţa decesului celebrului designer Dupa ce a petrecut 36 de ani in fruntea casei Chanel, a lucrat pentru Fendi si a creat propria marca, Karl Lagerfeld a decedat la varsta de 85 de ani. Un simbol al stilului pe care toata lumea il credea nemuritor, scrie revista Voici. Supranumit "Kaiserul" modei, Lagerfeld s-a stins la spitalul american din Neuilly-sur-Seine, dupa ce a fost internat de urgenta cu o zi inainte de moartea sa. Sanatatea creatorului a ingrijorat pe toata lumea in ultimele luni. Daca la inaugurarea luminilor de Craciun de pe Champs-Elysees, in noiembrie 2018, a fost prezent, la prezentarea colectiei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

