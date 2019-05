Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti a anuntat, vineri, ca selectionerul nationalei feminine de handbal a României, Tomas Ryde, a semnat un contract pe doi ani cu gruparea din Capitala, astfel ca le va antrena si pe “tigroaice”, informeaza News.ro.”Este un moment important în viata mea. Sunt…

- In perioada 23-26.05.2019, la Sala Polivalenta din București, va avea loc Campionatul Mondial de Karate Shotokan WSF. Cu aceasta ocazie, un membru al familiei jandarmilor vranceni a fost selectat pentru a arbitra in cadrul campionatului. Aceasta competiție se adreseaza participanților din urmatoarele…

- Politia Capitalei solicita sprijin pentru gasirea unui baiat de 13 ani care, in ziua de luni, 20 mai, a plecat catre scoala de la casa unde locuieste, in București, și nu s-a mai intors. Baiatul...

- Marsul Biciclistilor, un protest la care sunt asteptati „toti cei nemultumiti de modul in care este administrata Capitala“, va avea loc sambata, 20 aprilie, incepand de la 15:30, potrivit Agerpres.

- Capitala ar putea introduce in curand plata cu cardul in mijloacele de transport in comun, a declarat vineri Catalin Cretu, director general Visa pentru Romania, Croatia, Malta si Slovenia. "Avem foarte multe sisteme de transport in orasele mari care au introdus diverse tipuri moderne de plata. Cea…

- Daniel Buzdugan a asistat la o scena neplacuta intr-un parc, acolo unde un copil a fost marginalizat de alți copii. Binecunoscutul om de radio Daniel Buzdugan s-a aratat dezamagit de intamplarea la care a asistat in parc, acolo unde, dupa ce copilul respectiv a fost marginalizat, parinții nu au luat…

- In numarul trecut al GdS notam performantele clubului Jion Craiova din cadrul Campionatului National de Karate Shotokan – WSF, insa si Universitatea Craiova are cu ce se lauda dupa weekendul trecut, petrecut la Pitesti. Astfel, gruparea alb-albastra, antrenata de profesorul-antrenor ...

- Imagini ingrozitoare au fost surprinse intr-un tramvai din Bucuresti, luni. O tanara care a urcat cu un pui de ciobanesc german in lesa i-a socat pe oameni. A inceput sa isi bata patrupedul cu pumnii.