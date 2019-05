Karatişti constănţeni, medaliaţi la Cupa României Desfasurata, timp de doua zile, la sala Apollo din Bucuresti, Cupa Romaniei SKDUN a reprezentat o noua provocare pentru cei 16 sportivi de la Karate Dinamic Constanța, participanți la acest eveniment. Micuți ca varsta (intre 5 și 11 ani), dar cu suflete mari, ei au reușit sa aduca in palmaresul clubului doua medalii de aur, cinci medalii de argint, 14 medalii de bronz și patru clasari pe locul 4. Performerii de la Karate Dinamic ... Citeste articolul mai departe pe cugetliber.ro…

Sursa articol: cugetliber.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Clubul AIKO Campina a participat la finala Cupei Romaniei la karate shotokan cu un lot de 20 de sportivi, pregatiți de sensei Gabriel Timofte. Competiția a avut loc sambata, 18 mai, la sala Apollo, din București.

- Sportivii secției de judo a CS Unirea Focșani s-au imparțit, sambata, 20 aprilie in doua grupuri și au mers sa concureze – și sa obțina medalii sau clasari intre primii 5 – la București și Sibiu. La ”Cupa CSM București”, judoka insoțiți de sensei Adrian Moldoveanu au obținut cinci medalii. Mihnea Chirila,…

- Peste 600 de sportivi din 40 de tari vor participa la Campionatele Europene de lupte de la Bucuresti, in perioada 8-14 aprilie, competitie la care Romania va alinia 30 de sportivi, cate zece la fiecare stil. Obiectivul Federatiei Romane de Lupte pentru aceasta competitie este obtinerea a 3-4 medalii. Este…

- In perioada 26 februarie - 3 martie, in complexul „Lia Manoliu” din Bucuresti, a avut loc o noua editie a Cupei Romaniei la box feminin - senioare, tineret, junioare si cadete. Cele mai valoroase 140 de pugiliste, legitimate la 40 de cluburi din intreaga tara, si-au masurat rezistenta si tenacitatea,…

- Clubul Sportiv AIKO Campina a participat sambata și duminica la Campionatul Național de Karate SKDUN, care a avut loc la București, in sala Apollo, cu un numar de 20 de sportivi. Elevii antrenorului Gabriel Timofte au obținut 26 de medalii, dintre care opt de aur, șase de argint și 12 de bronz, in urma…

- Dupa aproximativ un an de munca in calitatea de antrenor, fostul pugilist, Adrian Poputea, incepe sa obtina rezultate notabile cu sportivii pe care-i pregateste. Ultimele medalii au fost obtinute la Cupa Romaniei – feminin, desfasurata la Bucuresti, in perioada 26 februarie – 1 martie. Clubul Sportiv…

- Cupa Dojo la karate SKDUN, care a avut loc la jumatatea lunii februarie in sala Apollo din București, a avut la start și sportivi ai Clubului Kazumi din Panciu, pregatiți de profesorul doctorand Marius Cojocaru – centura neagra 3 dan, care au reușit performanța de a caștiga doua medalii de aur și patru…