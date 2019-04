Stiri pe aceeasi tema

- Pentru al doilea an la rand, echipa feminina de tenis de masa CS Farul Constanta s a calificat in finala mare a Campionatului National pe echipe Superliga. Formatia de pe litoral a trecut in semifinale de CSM Arad, pe care a invins o atat in tur scor 5 2 , cat si in retur 5 2 , ambele intalniri disputandu…

- Samuel Caba, președintele Asociației pentru Reforma și Democrație, atrage atenția autoritaților competente asupra modului superficial cum sunt tratate cazuri grave de abuz asupra unor copii instituționalizați. Cel mai recent exemplu s-a produs la Santana, unde a fost nevoie sa treaca ani de zile de…

- In data de 24 martie clubul sighetean de baschet ACS Eko Sighet - antrenor Albert Villand, a participat la Tg. Mures la etap cu numarul 11 din cadrul Campionatului National de baschet feminin U13, unde a trecut cu bine de meciurile jucate in compania celor de la ACS Gladiud Tg. Mures - scor 68-22 -…

- ARAD. Copiii au fost cei mai curioși de autospecialele cu radar ale poliției, laboratorul criminalistic, motocicleta Brigazii Poliției Autostrazi și dotarea luptatorilor Serviciului de Acțiuni Speciale. „A fost un prilej minunat de a face cunoștința copiilor cu polițiștii de proximitate și rutiera și…

- Cu unanimitate de voturi, consilierii locali municipali au aprobat, in sedinta ordinara de marti, masurile de protecție sociala la transportul public local din municipiul Arad. Am mai scris despre aceste masuri si alte dati, cand erau doar propuneri. Le prezentam din nou acum, cand sunt certitudini.…

- Prima etapa a inscrierilor in clasa pregatitoare in judetul Salaj a debutat luni – 4 martie și se incheie in 20 martie. In total la nivel de judet sunt disponibile peste 2.200 de locuri pentru prima etapa de inscriere. Cererile de inscriere pentru copiii care implinesc 6 ani pana in 31 august 2019,…

- La București a avut loc sambata, 2 martie, etapa zonala a Campionatului Național de Atletism pentru Copii I, competiție la care Campina a fost preprezentata prin trei sportivi de la CSS "Constantin Istrati", club coordonat de prof. Mihaela Marin.

- Echipa Liceului cu Program Sportiv din “Florin Fleșeriu” Sebeș s-a calificat la etapa zonala in cadrul olimpiadei sportive, la handbal-fete. Etapa judeteana s-a desfasurat miercuri, in sala de sport “Florin Fleșeriu” din Sebeș, transmite ISJ Alba. Au participat urmatoarele unitați de invațamant: Școala…