Kanye West vinde "haine pentru mers la biserică" Rapperul american Kanye West a lansat pe piața haine inspirate de concertul pe care l-a susținut la ediția de anul acesta a festivalului american Coachella, organizat în deșertul Colorado, care a avut o puternica influența religioasa, relateaza revista Variety, citat de Mediafax.



Piesele de îmbracaminte, descrise drept "church clothes" (haine pentru biserica), au fost disponibile în timpul prestației susținute de muzician duminica dimineața.



Colecția includea haine în culori neutre, inscripționate cu sloganurile "holy spirit" ("Sfântul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

