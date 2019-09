Kanye West și Kim Kardashian au împreună jumătate de miliard de dolari. Cum arată proprietățile lor Kanye West, desemnat anul acesta de Forbes drept cel mai bine platit artist hip-hop in 2019, are impreuna cu soția sa , Kim Kardashian, o avere de peste 500 de milioane de dolari. Cei doi au investit o parte din banii caștigați in proprietați, iar cea mai recenta achiziție este o ferma pentru care au platit 14 milioane de dolari. Ferma cunoscuta sub numele de Monster Lake Ranch, situata in Wyoming, in zona Parcului Național Yellowstone are o suprafața de peste 560 de hectare. Proprietatea are un restaurant și salon, hambare pentru cai și un poligon de trageri. Intr-un interviu, Kim Kardashian… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

