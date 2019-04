Kanye West pune bazele unei noi religii? Isi va face propria Biserica!

Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul american Kanye West a lansat pe piata haine inspirate de concertul pe care l-a sustinut la editia de anul acesta a festivalului american Coachella, organizat in desertul Colorado, care a avut o puternica influenta religioasa, relateaza variety.com.

- Deniile sunt slujbe aparte in cultul ortodox, savarșite in fiecare an in Postul Mare. Cuvantul„denie” vine de la slavonescul „vdenie” și inseamna priveghere sau slujba nocturna. Aceste slujbe religioase sunt randuite de catre Biserica numai in doua saptamani din timpul unui an bisericesc: in saptamana…

- Viceprimarul municipiului Targu-Jiu, Adrian Tudor iși lanseaza propria carte. Este vorba de o cronica ilustrata ce poarta numele de ,,Orașul eroilor. Batalia de la Podul Jiului”. Evenimentul va avea loc la Muzeul Județean de Istorie ,,Alexandru Ștefulescu”, vineri 19.04.2019 la ora 14.00. Adrian Tudor…

- Atac sangeros in Capitala, in casa unui subofiter de la penitenciarul Rahova! Sotia lui a fost injunghiata in aceasta dimineata de doi indivizi. Fiul subofiterului a incercat sa se lupte cu agresorii dar si el a fost ranit. Criminalistii sunt acum la fata locului si fac investigatii. https://www.romaniatv.net/atac-criminal-in-bucuresti-sotia-unui-subofiter-a-fost-injunghiata-in-propria-casa_468919.html

- Petra Kvitova, in prezent N.2 mondial, a fost atacata in propria casa de un hot, pe 20 decembrie 2016. Dubla campioana de la Wimbledon (2011, 2014) a relatat recent ca astepta un control antidoping cand un barbat, care a pretins ca este instalator, a intrat in casa ei. Kvitova a povestit ca barbatul…

- Momente de groaza intr-o biserica din orașul canadian Montreal, unde un preot catolic a fost injunghiat chiar in timpul unei slujbe. La un moment dat, pe scena pe care se afla pastorul a urcat un individ necunoscut, inarmat cu un cuțit.

- Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei l-a acuzat pe preot ca ar fi savarsit mai multe slujbe religioase pentru asociatia creata de ”razvratiti”, slujbe considerate de biserica ca fiind nule.