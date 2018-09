Rapperul Kanye West va raspunde de-acum numelui “Ye”, insa, pe plan politic, sustinerea sa a lui Donald Trump, extrem de rara in randul personalitatilor afroamericane, ramane nezdruncinata, relateaza AFP. ”Eu sunt Ye”, a anuntat pe Twitter ”individul cunoscut oficial drept Kanye West”, relateaza News.ro. “Ye” a fost mult timp porecla lui West, la fel ca “Yeezy”. “Ye” este, in plus, titlul ultimului sau album. West, sau mai degraba Ye, a anuntat aceasta schimbare a numelui cu putin inainte de aparitia sa la emisiunea “Saturday Night Live”, la NBC, unde a cantat deghizat intr-o sticla de apa impreuna…