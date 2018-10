Rapperul american Kanye West s-a intalnit luni la Kampala cu presedintele Ugandei, Yoweri Museveni, caruia i-a facut cadou o pereche de pantofi albi de sport, cu prilejul vizitei sale in aceasta tara africana, unde preconizeaza sa filmeze un videoclip, relateaza EFE.



Museveni l-a primit pe West si pe sotia sa, vedeta de televiziune Kim Kardashian, la resedinta sa oficiala din capitala ugandeza. "Ii multumesc lui Kanye si sotiei sale pentru acest cadou (...) Sper sa aveti un sejur cat mai placut in Uganda, adevarata perla a Africii", a spus presedintele Museveni, in varsta de 74 de…