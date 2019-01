Kanye West, dat in judecata de o companie japoneza ce produce materiale!

Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscuta compania Johnson & Johnson ar fi știut de cateva decenii ca in pudra de talc pentru copii pe care o produce exista azbest. Substanța este una toxica și poate provoca diverse boli grave, inclusiv cancerul. Dezvaluirea a fost facuta de agenția de presa Reuters. Jurnaliștii agenției Reuters susțin…

- Nicu Bunoaica, liderul Sindicatului ”Solidaritatea 2013” Lupoaia, poate urma traseul idolului sau, Miron Cozma, mai repede decat s-ar fi așteptat, dupa ce Complexul Energetic Oltenia a formulat in instanța o acțiune pentru constatarea nelegalitații ”grevei japoneze” de la jumatatea lunii octombrie.…

- Aparegio Gorj ia masuri pentru a proteja rețelele de apa impotriva gerului. Avand in vedere temperaturile scazute, pentru a evita problemele legate de riscul de ingheț și cheltuielile cu reparațiile sau inlocuirea apometrelor, Aparegio Gorj SA adreseaza utilizatorilor cateva recomandari privind protecția…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupției au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: SC HEXI PHARMA CO SRL pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata, PANAITESCU…

- O firma rusa, la care lucra o femeie acuzata de ingerinte electorale in SUA, a dat in judecata Facebook Inc. Aceasta a avut loc dupa ce administratorii retelei de socializare au blocat contul de Facebook al firmei pe baza presupuselor legaturi ale acesteia cu Internet Research

- 19 masini au fost avariate in cursul noptii de duminica spre luni din cauza crengilor si copacilor care au cazut pe carosabil, a anuntat Virgil Matea, reprezentant al ISU Bucuresti-Ilfov, in cadrul...

- O companie finlandeza a cumparat fabrica de structuri de otel din Bolintin-Deal, care a apartinut in trecut tot unor finlandezi, de la Ruukki. Peikko vrea sa inceapa operatiunile pe piata locala in primul trimestru din 2019, pana atunci urmand sa investeasca 10 milioane de euro pentru reluarea productiei.…

- Sorin Boza, președintele Directoratului Complexului Energetic Oltenia, a declarat ieri, la o emisiune la Tele 3, ca are o relație buna cu sindicatele și federațiile din companie, asta in condițiile in care sunt 28 de organizații sindicale in cadrul societații de stat. Pareri diferite sunt in…