Kanye West construieste case pentru oamenii strazii! Kanye West construieste case pentru oamenii strazii! Kanye West este pus pe fapte mari si bune. Daca recent a anuntat ca se pregateste sa puna bazele unei noi religii si ca are in plan deschiderea propriei Bisericii, iata ca celebrul artist construieste mai nou case pentru oamenii strazii. Kanye West a dezvaluit prototipul de case futuriste din lemn pe care șe construieste pentru cei fara adapost, dar se pare ca intampina ceva dificultati in a obtine aprobarile necesare. Fapta lui buna ar putea sa se duca pe apa sambetei daca rapperul nu reuseste sa obtina un permis de cladire pana in luna septembrie.… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

