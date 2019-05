Kanye West a vorbit deschis despre lupta sa cu tulburarea bipolara de care sufera, in cadrul unui interviu cu David Letterman. Controversatul artist va aparea in show-ul lui Letterman, „Me Next Guest Needs No Introduction” unde va vorbi fara perdea despre boala mentala de care sufera ce tratament urmeaza, potrivit Metro.co.uk. West, in varsta de 41 de ani, a dezvaluit ce simte atunci cand are un episod. „Pot sa va spun ce simt in acel moment. Simt o conexiune mai mare cu universul. Este o problema de sanatate, acesta este un creier scrantit, ca o glezna scrantita. Cand cineva are glezna scrantita,…