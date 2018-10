Kanye West a disparut DIN NOU de pe Social Media! Ce s-a intamplat?

Stiri pe aceeasi tema

- Ozzy Osbourne a fost supus unei intervenții chirurgicale la mana dreapta din cauza unei infecții. Cantarețul britanic se afla in turneu in Statele Unite. Astfel, reprezentația pe care urma sa o susțina sambata la Mountain View a fost amanata, relateaza The New York Times. Artistul, in varsta de 69 de…

- Kanye West și Lana del Rey au avut un mic schimb de replici pe Instagram. Kanye West a postat pe contul sau o fotografie in care purta celebra șapca de campanie a lui Donald Trump cu mesajul „Make America Great Again„. In postarea acesta spunea faptul ca America se va face bine și ca se vor... View…

- Rapperul Kanye West va raspunde de-acum numelui “Ye”, insa, pe plan politic, sustinerea sa a lui Donald Trump, extrem de rara in randul personalitatilor afroamericane, ramane nezdruncinata, relateaza AFP. ”Eu sunt Ye”, a anuntat pe Twitter ”individul cunoscut oficial drept Kanye West”, relateaza News.ro.…

- Vedetele din distributia francizei cu supereroi ''Guardians of the Galaxy'' s-au mobilizat pentru sustinerea regizorului James Gunn, concediat de compania Disney la inceputul lunii, din cauza unor mesaje mai vechi de pe Twitter in care glumea pe seama violului si a pedofiliei, potrivit…

- Fetițele gemene, cautate cu disperare de tatal lor grec, au fost gasite decedate, alaturi de bunicii lor. In urma rezultatelor testelor ADN, cei patru au fost identificați. Cadavrele victimelor au fost gasite imbrațișate. Vestea a fost confirmata, vineri noapte, de un prieten de familie. Acesta a mai…

- Cel putin 16 case de brokeraj au redus tintele de pret ale actiunilor Facebook, dupa ce directorii companiei au spus ca marjele de profit vor fi afectate mai mult de doi ani de costurile provocate de masurile de imbunatatire a protectiei datelor, precum si de incetinirea care va avea loc pe pietele…

- La 21 de ani, Andreea Șurubariu este una din tinerele care nu regreta ca a luat drumul antreprenoriatului moștenit de la parinții sai, facandu-i pe aceștia mandri prin propria sa firma, una de cadouri online. Excentricitațile sunt specifice fetelor de varsta ei, insa, in loc de haine ori genți scumpe,…

- Cetatenii Republicii Uganda platesc incepand de la 1 iulie o taxa pentru retele de socializare, daca doresc sa acceseze servicii online precum Twitter, Facebook, Instagram sau LinkedIn. Acestea sunt clasifica...