Baia Mare: Family Hope on Bike 2019-cu bicicleta prin oras, sambata, de la ora 11.00. Vezi aici, traseul

Hope and Homes for Children si Ski & Bike Centre organizeaza sambata, 26 octombrie, de la ora 11.00, Family Hope on Bike 2019 o experienta traita impreuna, copii si parinti sau prieteni, cu bicicleta… [citeste mai departe]