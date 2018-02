Kanal D a batut in audiente Pro Tv si Antena 1 cu Exatlon

Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in Serbia de o perioada insemnata de timp, si dupa ce o lunga vreme nu s-au mai aflat dezvaluiri din partea sa, de genul celor difuzate de postul TV pe care l-a infiintat, Sebastian Ghita a rupt, practic, tacerea, seara trecuta, dupa ce la Antena 3 au aparut acuzatii privind fabricarea unor probe…

- Toti contribuabilii sunt asigurati din punct de vedere medical, da asigurari ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, referitor la Formularul 600. El subliniaza totodata ca, pana la 25 martie, la nivelul Guvernului, se va face un act normativ care va schimba mecanismul ”intr-unul foarte simplu”. „Atunci…

- Ministrul Eugen Teodorovici, noiddetalii espre Formularul 600. "Atunci cand la nivelul Guvernului se declara un lucru, se anunta foarte clar, in cazul acestui formular, amanarea lui si lasarea acelei date de 25 martie, inseamna ca Guvernul se incadreaza perfect in ceea ce are astazi ca si obligatii.…

- BNR a revizuit in creștere prognoza privind inflația. Potrivit guvernatorului Mugur Isarescu, la finalul anului in curs, BNR se aștepta ca inflația sa ajunga la 3,5% și nu la 3,2% așa cum au aratat prognozele anterioare. UPDATE: “Cifrele nu arata bine. Avem o crestere a tarifului energiei electrice…

- ”Ne asteptam la posibile cresteri ale dobanzii cheie. Atat in ianuarie, cat si in februarie, ieri, dobanda cheie a crescut cu 25 de puncte de baza. Ne asteptam ca acest trend sa continue si ne asteptam sa vedem patru sau cinci cresteri graduale pe parcursul anului a dobanzii cheie... Am incheiat 2017…

- Asemeni placilor de vinil, inevitabil se incheie si era CD-urilor, un ciclu tehnologic normal, zic specialistii, in locul lor fiind preferate dispozitivele USB sau Hard Disk extern. O strategie de marketing adoptata si de Best Buy, unul dintre cei mai mari retaileri de pe piata americana, care a anuntat…

- „Asia Express” pleaca la drum luni, 12 februarie, de la ora 20.00, la Antena 1! Cel mai tare show a pus la grea incercare vedetele ce s-au incumetat sa plece in aceasta aventura. 7 perechi, patru țari și cele mai dificile situații de gestionat.

- Banca Naționala a Romaniei ar putea mari dobanda cheie de patru sau cinci ori anul acesta, astfel incat ea sa atinga nivelul de 3%, este de parere, Francois Bloch, director general al BRD-Groupe Societe Generale. Declarația bancherului, vine in contextul in care, chiar ieri, BNR a decis majorarea dobanzii…

- Piața de produse OTC din Romania, ce include medicamentele fara prescripție medicala, suplimentele alimentare și dispozitivele medicale pentru ingrijire personala, a inregistrat o creștere de 18,8% in 2017, comparativ cu anul anterior și de 14,8% in ultimul trimestru al anului, fața de cel precedent.…

- Europarlamentarul PSD Claudia Tapardel a avut un discurs transant in cadrul dezbaterii organizate ieri, in Parlamentul European. Citeste si: Victorie in Parlamentul European: Romania, un mandat IN PLUS, dupa ieșirea Marii Britanii din UE "Sa vorbim despre Justitie televizata,…

- Valoarea de piata a tuturor criptomonedelor a ajuns la aproximativ 400 de miliare de dolari. Bitcoin-ul, cea mai populara moneda virtuala, scazuse la un moment dat cu 10% pana spre 8.000 de dolari, cea mai mica valoare din ultimul an, in conditiile in care la sfarsitul anului trecut valora 19.000 de…

- In luna ianuarie, Antena 3 a avut cea mai mare creștere dintre canalele de știri, o luna incarcata de evenimente politice, cu proteste de strada și cu demiterea Guvernului Tudose, informeaza Paginademedia.com

- Fostul consilier prezidential a dat ochii, marti dimineata, cu procurorii DIICOT. Adriana Saftoiu ar urma sa dea explicatii in calitate de martor intr-un dosar, anunta Antena3. Inca nu se cunosc foarte multe detalii cu privire la motivele pentru care liberala Saftoiu, consilier prezidential in mandatul…

- Guvernul de la Kabul a decretat duminica o zi de doliu national in Afganistan, la o zi dupa atentatul cu ambulanta-capcana din capitala afgana soldat cu 95 de morti si 191 de raniti, potrivit celui mai recent bilant, relateaza dpa. Drapelul afgan va fi coborat in berna in intreaga tara…

- A fost un real tambalau, seara trecuta, intr-un complex comercial din sectorul 2. O femeie a fost retinuta la capatul unui episod pe care nimeni nu si l-ar dori sa il vada repetat. Un apel primit la 112 a facut ca un echipaj de politie sa ajunga la centrul comercial in cauza, din cate au […] Femeie…

- Toata lumea o știe din postura de prezentatoare la postul de televiziune Antena 1, insa Simona Gherghe și-a incercat norocul și la Pro Tv, dar a fost refuzata. Simona Gherghe, care și-a pus la punct o invitata la emisiune , este moderatoarea show-ului „Acces Direct”, de la Antena 1. Cu toate acestea,…

- Pro TV. Un singur canal de televiziune ia aproape jumatate din piața. Estimarea Paginademedia.ro arata incasari din publicitate in 2016 de 110-115 milioane de euronumai pentru Pro TV. O creștere fața de 2016, cand erau aproximativ 100 de milioane de euro. De notat și o creștere a prețului publicitații…

- El a spus ca dupa "elevul lui Coldea", este posibil sa urmeze "secretara lui Coldea". Mircea Badea a mai declarat ca PSD nu a invațat nimic din eșecul USL. [citeste si] "Avem mari șanse ca dupa elevul lui Coldea - pentru ca Mihai Tudose ne-a zis ca Florian Coldea i-a fost profesor -…

- “Guess My Age – Ghicește varsta”, show-ul prezentat de Dan Negru, la Antena 1, in care Roxana și Ramon Chicireanu, din Iași, au pierdut toți cei 100.000 de lei puși in joc, a fost joi seara lider de audiența la nivel național. In minutul de aur, de la ora 21.05, cei mai mulți telespectatori care se…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat la Antena 3 ca fostul international Gica Popescu a devenit consilierul sau, urmand sa se ocupe de pregatirile necesare meciurilor pe care Romania le va organiza in cadrul Campionatului European de Fotbal 2020. "In 2013, Romania s-a batut in piept ca organizeaza o grupa…

- Muzicianul Tavi Colen, originar din Targu Jiu, n-a rezistat și și-a spus foarte clar parerea despre emisiunile transmise la TV in primele zile ale anului 2018. Muzicianul a avut o reacție categorica in aceste zile dupa ce a vazut la mai multe posturi de televiziune foarte multe show-uri…

- Anul 2018 se anunta unul al schimbarilor la nivelul Guvernului. Prima zi de lucru a adus deja o demisie. Doina Pana, Ministrul Apelor si Padurilor a renuntat la functie, aceasta invocand motive medicale in luarea acestei decizii. Interesant este faptul ca Liviu Dragnea a vorbit inca de la finalul…

- In noaptea de Revelion, televiziunile s-au intrecut, ca in fiecare an, intr-un adevarat maraton al spectacolelor de divertisment. Caștigator detașat, cu aproape 2,3 milioane de telespectatori la nivel național, show-ul prezentat de Dan Negru de pe Antena 1, „Revelionul Starurilor - 2018”, a reușit sa-și…

- Prezentatorul de televiziune a scris pe Facebook, in urma cu scurt timp, ca se simte onorat ca un gigant mondial cum este Netflix a postat, pe Facebook, un mesaj despre ”Revelionul cu Dan Negru”. Netflix este urmarit la nivel mondial de aproape 42 de milioane de oameni. Mesajul a fost postat…

- Milioane de telespectatori au ales, in noaptea dintre ani, sa urmareasca Romania TV. De la ora 18.00 si pana dupa miezul noptii, Romania TV s-a aflat in top. Telespectatorii au urmarit melodiile celor mai indragiti cantareti, dar si duete inedite cu politicieni, ministri, jurnalisti, analisti,…

- La nivelul publicului din intreaga tara, Antena 1 a obtinut o audienta de aproape opt ori mai mare fata de Pro TV, principalul competitor. Televiziunea a condus topul audientelor la nivel national cu o medie de 12,8 puncte de rating si 27 cota de piata si a fost urmata in clasament de Romania TV, cu…

- Executivul vrea sa identifice o solutie pentru a incuraja introducerea in piata a masinilor noi, a anuntat premierul Mihai Tudose, precizand insa ca nu se doreste inlocuirea unei taxe cu o alta. Intrebat intr-un interviu difuzat sambata de Antena 3 ce solutie se are in vedere in cazul timbrului de mediu,…

- El a zis ca ii plac moderatorii care fac cel mai mare rating pe publicul comercial. Mai mult decat atat, Cozmin Gușa a felicitat-o pe Denise Rifai pentru faptul ca este urmarita de un public din ce in ce mai numeros. "Nu am o emisiune preferata la Realitatea TV. Am moderatori preferați - toți…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri intr-un interviu la Antena 3 ca nicio prevedere din legile justiției nu afecteaza independența justiției și nici nu afecteaza activitatea magistraților, dand ca asigurari ca modificarile reprezinta un pas contra abuzurilor. „Eu sper ca aceste…

- CUTREMURATOR! Fost campion national la box, gasit mort intr-o parcare si-a taiat venele Viorel Soroceanu, fost campion national la box, 63 ani, a fost gasit mort intr-o parcare a unui centru comercial din Iasi. Fostul boxer, antrenor emerit, si-a taiat venele. Cel care l-a gasit mort pe fostul campion…

- Pregatirile au inceput de multa vreme și asta o dovedește bugetul pentru domeniul cultural distribuit de primarie, care s-a triplat in ultimii șase ani. Un alt pas foarte important il dovedește adoptarea strategiei culturale pe termen lung a orașului (2014-2024). Cei implicați au fost nevoiți sa…

- Soc pe piata televiziunilor autohtone. O mare vedeta de la TVR si-a dat demisia de la televiziunea publica si a decis sa se intoarca la Antena 1. Este vorba despre Mircea Radu care ofera socul finalului de an. A parasit emisiunea “Femei de 10, Barbați de 10”, pe care o prezenta, la TVR 2, alaturi…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6401 lei/euro, in crestere cu 0,08% fata de pragul atins joi, cel mai ridicat nivel de la inceputul lunii decembrie, informeaza news.ro.Joi, euro a atins nivelul de 4,6363 lei, in urcare fata de pragul atins miercuri.…

- Invitata in cadrul unei emisiuni la Antena 3, Monica Pop, medic la Spitalul de Oftalmologie din Bucuresti, a povestit despre un eveniment violent petrecut intre una dintre asistentele de la unitatea medicala pe care o conduce si artististul Calin Greambasu.

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut pana la nivelul de 2,15%, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), informeaza News.ro. Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza…

- Soțul Oanei Zavoranu are probleme. Un barbat care susține ca a fost agresat de Alex Ashraf vrea daune de 100.000 de euro. In urma cu cateva zile, Oana Zavoranu a creat o adevarata isterie dupa ce a decis sa-și doneze o parte din haine și din accesorii. Evenimentul nu a fost scutit de evenimente neplacute…

- Best Print Services, cel mai important jucator național in piața tiparului plan, dispune de o solida infrastructura tehnica și logistica, dezvoltata continuu de-a lungul celor 20 de ani de activitate, ce dispune de cele mai importante certificari de calitate generale și industriale.

- "Banii lasa urme care te ajung din spate. Cum ar fi aproape jumatate de milion de lei care leaga firma Tel Drum de primul șef instalat de PSD-ul lui Dragnea in fruntea unei instituții-cheie: #Oficiul (Național pentru Prevenirea și Combaterea Spalarii Banilor), care a trimis gruparea Dragnea de mai multe…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut marti pana la nivelul de 2,20%, cel mai mare din octombrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Acest nivel a mai fost atins în…

- In seara protestelor, Romania TV a fost postul de știri cu cele mai mari audiențe, deși a fost televiziunea care a acordat cel mai putin spatiu de emisie mișcarilor de strada. Antena 3, care a relatat mai mult despre proteste, a avut cifre aproape la jumatate fața de Romania TV, la nivel național,…

- Cea de-a doua editie live a emisiunii „Vocea Romaniei”, difuzata de Pro TV, a fost lider absolut de audienta, vineri seara, in intervalul de difuzare 20.30 – 01.12, cu peste un milion de telespectatori la nivel national. Emisiunea a fost urmarita de 1.036.000 de telespectatori la nivel national,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat vineri seara, la Antena 3, ca ar dori ca incepand de anul viitor proiectul privind montarea unor camere de inregistrare pe echipamentul polițiștilor sa fie implementat in toata țara. "Este un proiect care deja este implementat în…

- O veste negra, care ia prin surprindere lumea artistica autohtona, anunta plecarea din aceasta lume a actritei Stela Popescu. Un anunt in acest sens a fost facut la Antena 3, in urma cu doar cateva minute. Aparent, actritei Teatrului de Revista “Constantin Tanase” din Capitala i s-ar fi facut rau in…

- Vedetele care participa la Asia Express. Ele se vor chinui pentru audiente la Antena 1 Antena 1 va difuza la inceputul anului viitor un nou reality show, Asia Express. Vedete cunoscute au acceptat provocarea de a pleca in Asia de Sud-Est si a participa la o competitie prin care trebuie sa parcurga un…

- Joi, indicatorul ROBOR la 3 luni a urcat la 2,09%. ROBOR la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Nivelul atins joi - 2,18% - este cel mai mare din 28 octombrie 2014, cand a atins pragul de 2,20%. Indicatorul a crescut…

