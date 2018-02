Stiri pe aceeasi tema

- Kamara si Madalina au vorbit intr-o emisiune TV despre relatia pe care o au in prezent. Artistul a marturisit ca urmeaza sa divorteze si ca vrea sa vada cum va decurge relatia cu noua sa iubita. De asemenea, artistul a povestit ca a incercat sa mai aiba si alte relatii inainte de a fi cu Madalina, insa…

- Jessie incepe anul cu emotii, dar si cu surprize si lanseaza primul single din cariera: “Ultima piesa de dragoste”. Single-ul este insotit de un videoclip in regia lui Silviu Mindroc, iar piesa este compusa de catre artista impreuna cu Theea Miculescu, Catalin Tamazlicaru si produsa de catre Dediu Razvan…

- Flavia Mihasan a avut parte in aceasta dimineața ținta ironiilor colegilor sai de platou, Razvan și Dani. Vedeta s-a despartit de doua saptamani de Codin Maticiuc, dar s-a aflat abia zilele trecute.

- Premiera unui controversat film a provocat violente in India. Mai multe sali de cinema au fost luate cu asalt, proprietarul unui mall a fost atacat, iar un barbat a incercat sa-si dea foc in semn de protest, relateaza presa locala.

- Sud-coreeanul Hyeon Chung, locul 58 ATP, l-a invins, miercuri, cu scorul de 6-4, 7-6 (5), 6-3, cu americanul Tennys Sandgren, locul 97 ATP, calificandu-se in semifinalele Australian Open.Chung, 21 de ani, s-a impus dupa un meci care a durat doua ore si 28 de minute, urmand a disputa prima…

- Tehnologia de la distanta a dronelor a dus la salvarea unei perechi de inotatori care s-au aventurat in largul coastei Australiei. Procedura de salvare a durat mai putin de 70 de secunde. Comparativ cu timpul de sase minute necesar pentru ca un...

- Competitia se desfasoara pe doua sectiuni, prima fiind cea de felicitari, destinata elevilor din clasele I-IV, iar cea de-a doua sectiune, de creatie literara, este adresata elevilor de gimnaziu si liceu. In cadrul celei de-a doua sectiuni, participantii vor trebui sa scrie o lucrare originala, care…

- Oportunitate unica pentru fanii modelului! Land Rover a decis sa faca o editie limitata a modelului Defender cu ocazia aniversarii de 70 de ani pe care producatorul o sarbatoreste in acest an.

- Emisiunea „Bravo, ai stil! All Stars“ va debuta la Kanal D pe 22 ianuarie si va readuce in competitie concurente ale sezoanelor precedente, incluzand cele trei castigatoare ale editiilor anterioare.

- Dupa un scandal de proporții, fosta amanta a lui Gabi Enache și-a atins scopul și a devenit soția fotbalistului. Pentru acest vis, Lena Rohozneanu a platit un preț pe care multe alte femei nu l-ar fi acceptat niciodata. Bruneta și-a parasit complet fiica din prima casatorie, cea cu handbalistul Mihai…

- Peste 6.000 de candidați s-au prezentat, ieri, la Școala de Poliție din Câmpina, județul Prahova, pentru înscrierea la primul examen de admitere organizat iarna, unde sunt disponibile 1.300 de locuri pentru viitorii polițiști. Potrivit comandantului Școlii de Poliție din Câmpina,…

- Diana Dumitrescu și Alin Boroi se iubesc de aproape patru ani de zile și se pare ca cei doi se indreapta catre altar, cel puțin așa ar trebui dupa ce, anul trecut, frumoasa actrița a fost ceruta in casatorie. Faptul ca se iubesc, se ințeleg de minune și sunt facuți unul pentru celalalt, o demonstreaza…

- Totodata, medicii timișoreni vor fi primii din zona Europei Centrale și de Est care vor opera copii cu ajutorul celui mai modern dispozitiv medical din aceasta gama Spitalul de copii Louis Țurcanu din Timișoara va fi primul din țara in cadrul caruia chirurgia robotica va fi folosita și in cazul operațiilor…

- Horoscop 2018 pentru fiecare zodie: berbec, taur, gemeni, rac, leu, fecioara, balanța, scorpion, sagetator, capricorn, varsator, pești. Dintotdeauna oamenii au fost ingrijorați de siguranța viitorului. De asemenea, devin curioși și dornici sa-și cunoasca viitorul in avans. In astfel de cazuri, predicția…

- Medicii care lucreaza in spitalele de stat din Timișoara au facut, și in anul 2017, minuni pentru mai mulți pacienți care sufereau de diferite afecțiuni grave. Astfel, in urma efectuarii unor operații in premiera regionala sau naționala, au fost salvate numeroase vieți, in mod miraculos. Una dintre…

- Cunosti pe cineva care pare sa fie o alegere excelenta – inteligent, atractiv, cu un loc de munca decent – dar care pare sa nu reuseasca sa mentina o relatie? Poate ca acea persoana esti chiar tu? Aceasta persoana merge la o multime de intalniri, chiar incepe cateva relatii si apoi, destul de rapid,…

- Dragoste mare intre Alin Cocos Jr. si Monica Orlanda! Fiul fostului sot al Elenei Udrea este un barbat care stie sa aiba grija de femeia de langa el, pe care o rasfata doar cu cadouri scumpe. Dupa ceasul de 10.000 de euro si vacantele de lux, Cocos Jr. i-a innoit iubitei si masina, iar CANCAN.RO, site-ul…

- Premiera la manifestarile dedicate comemorarii victimelor din Decembrie 89. Reprezentantii PNL Lugoj au refuzat sa participe la comemorarea ad-hoc organizata de primarul Boldea si Petrica Balint, zis Bedeu, subliniind faptul ca au depus coroane separat si ca nu se alatura niciodata unor impostori platiti…

- O agentie imobiliara specializata in tranzactionarea de proprietati in ansambluri rezidentiale noi, Cityland, a anuntat luni ca permite clientilor sa incheie tranzactii si in Bitcoin, pe fondul cresterii popularitatii monedei virtuale, o premiera pentru piata din Romania.

- Adina Halas este o femeie si o mama de succes! In ciuda tutror greutatilor, aceasta reuseste sa arate impecabil si sa fie fericita. In emisiunea “Agentia VIP”, aceasta a vorbit despre casnicia sa, dar si despre cum reuseste sa se mentina atat de frumos.

- Pe terasa superioara a Dunarii, la cinci kilometri de localitatea Corabia se vad înca zidurile de aparare cu turnuri complet dezvelite ale cetații romane Sucidava, o construcție ce dateaza de mai bine de 1800 de ani, cu o însemnata

- Specialiștii Clinicii de Chirurgie Vasculara a Spitalului Județean Timișoara au efectuat, ieri, in premiera pentru țara noastra, o intervenție endovasculara de tratament a anevrismului de aorta abdominala in conexiune cu un anevrism de artera iliaca comuna dreapta, deosebit de complexa. Pacientul la…

- Gala Campionilor Federației Romane de Automobilism Sportiv va avea loc, sambata, in premiera, la Iași, gazda evenimentului urmand sa fie Sala Mare a Teatrului Național Vasile Alecsandri din capitala istorica a Moldovei. Dupa ce anul trecut, Gala Campionilor FRAS a fost organizata la Palatul Parlamentului…

- Bitcoin s-a apreciat semnificativ si miercuri, depasind valoarea de 12.000 de dolari, in ciuda ingrijorarilor privind valoarea reala a criptomendei si a grijilor in privinta unui balon speculativ periculos.

- O analiza ADN a mai multor ramasite ale asa-zisului Yeti, inclusiv par, dinti si fecale, arata ca legendele, conform carora in Nepal si Tibet exista o creatura asemanatoare unei primate, au la baza un sambure de adevar; dar nu este...

- Dupa ce a gazduit la premiere sau proiecții speciale cațiva dintre cei mai mari oameni de film din Romania, Cinema Unirea este locul in care un regizor spaniol va veni tocmai din țara sa special pentru difuzarea unui lungmetraj.

- Daca te-ai gandit pana acum ca 2018 va fi anul tau norocos și ca iți vei gasi marea dragoste, atunci trebuie neaparat sa cunoști imprejurarile in care se va intampla acest lucru. Fii atenta nu doar la circumstanțe, ci și la semne, scrie realitatea.net.

- Comunicat de presa Premiera dupa premiera la Teatrul Aureliu Manea Turda Premierele se țin lanț la Teatrul Aureliu Manea. Așadar, cea de-a treia premiera a stagiunii 2017-2018, o super

- Fashion Me va avea loc pe 25 noiembrie , in Bucuresti, si reprezinta o lovitura in domeniu. Primul targ de acest gen din Romania va reuni 11 dintre cele mai mari universitati cu specializari in fashion, design, fotografie, luxury. Ineditul eveniment, organizat de Premium Edu, reuneste reprezentanti…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere am montat in premiera in Romania, parapet pe cablu pe axul unui drum național. Parapetul a fost montat pe DN2, in zona localitații Afumați pe o lungime de 2 km și este experimental, fiind monitorizat, soluția urmand a fi extinsa și pe alte…

- Marcel Pavel și sora sa, Gina Pavel, ambii muzicieni, au acceptat sa vorbeasca despre copilaria lor, care a fost una presarata cu nenumarate greutați. Cei doi trec ”Dincolo de aparențe”, alaturi de Florentina Fantanaru și povestesc lucruri neștiute de pe vremea cand traiau in casa parinteasca situata…

- O complexa intervenție chirurgicala ortopedica care a constat in protezarea totala a umarului unei paciente de 70 de ani, cu proteza totala de umar inversata, a fost realizata in premiera, joi, la Secția Ortopedie-Traumatologie a Spitalului Clinic Județean de Urgența (SCJU) din Sibiu.Citeste…

- HOROSCOP 2018: Pentru Berbeci, anul viitor se anunta foarte bun, cu evenimente interesante si schimbari extrem de importante. Aveti acces mai usor la resurse financiare. Puteti obtine mai usor credite sau sponsorizari. Partenerii sunt dispusi sa investeasca mai mult in colaborarile cu dvs.…

- Diana Dobrita Bilea, autorea romanului "Dragoste si razboildquo;, revine in atentia iubitorilor de literatura cu alte doua romane aparute la editura "Ex Pontoldquo;: "Ingerul Lineildquo; 2016 , recompensat luna trecuta, cu Premiul de Excelenta "Contraamiral Aurel Negulesculdquo; din partea Clubului…

- Antonia si Alex Velea nu sunt casatoriti si se pare ca nici nu se grabesc sa faca acest pas. Cei doi artisti se iubesc mai mult pe zi ce trece si nu uita sa isi faca declaratii de dragoste chiar si atunci cand sunt in fata camerelor.